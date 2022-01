Řada fanoušků Baníku se radovala, že klub v čele s majitelem Václavem Brabcem uhájil svou hvězdu v jednáních se Spartou o Davidu Lischkovi. Může to však být jen dočasné. A nejspíš to tak i bude. Podle informací Deníku je odchod produktivního Afričana pravděpodobný, nyní ovšem spíše do Edenu, než na Letnou.