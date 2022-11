Mnohé naznačil právě šéf sudích už v pondělním pořadu O2 TV Sport TIKI-TAKA. „Krásný zápas, plno soubojů, nádherné góly. Ale takových soubojů na dlouhou nohu, kdy jeden druhému přišlápne špičku, tam bylo deset. A od toho je rozhodčí, aby to písknul, nebo pustil. Chápu, že pro někoho to mohlo být zjevné, ale pro VAR to nebylo tak zásadní pochybení, aby do toho vstoupil. Musíme najít hranici, kdy do toho vstoupit, a kdy ne,“ řekl Příhoda.