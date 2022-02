„Věděli jsme, že Bohemka půjde do zápasu s ofenzivnější sestavou, než minule, navíc i s výškou. Nastaly pasáže, kdy to chtěli zjednodušit a nahoru zrychlit,“ nastínil Smetana a zdůraznil způsob, jakým Slezané v legendárním Ďolíčku uspěli.

„Jsem rád, že jsme si ten zápas – a nebude to znít jako klišé – odpracovali, odřeli, odskákali, odběhali a pracovitostí jsme si šli za vítězstvím. Proti tomuto soupeři a na takovém terénu je extrémně důležité Bohemku předčit,“ vysvětlil Ondřej Smetana.

Co vedlo k vítězství?

Myslím si, že jsme v prvním poločase dobře napadali i bránili, drželi jsme Bohemku dál od své brány. Nepouštěli jsme ji do větších šancí, i když chvilkami měla menší tlak. Postupně jsme se dostávali do protiútoků, ze kterých jsme chtěli vycházet a uspět s nimi. Nechtěli jsme soupeře přehrávat, protože bylo jasné, že kombinačně to na tom terénu bude těžší. Chtěli jsme si počkat a jsem rád, že se to dařilo. Od konce prvního poločasu jsme se do těch situací dostávali. Druhý poločas v tom pokračoval. Pomohla nám střídání, kluci, kteří tam přišli v průběhu, hru zvedli, ale to byl záměr. Hrát přímočaře, honit ty stopery, unavit je a dobře prostřídat.

To byl důvod, proč jste Almásiho poslal až v průběhu?

Jo. Máme velice vyrovnanou ofenzivní trojku a umožňuje nám být variabilní podle soupeře, rozestavení i způsobu hry. Dneska jsme potřebovali mít vepředu Klimiče s Kuzmou, jde to i za nimi, protože oba odvedli kus práce a soupeře unavili a utahali. Byla tam řada soubojů, nejen rameno na rameno, ale na zemi, skluzů… Vytvořili podmínky, aby pak Laco mohl jít do unavenější obrany. Z toho pramenil gól. Že si tohle můžeme dovolit, je naše výhoda.

První gól padl po individuální chybě Bohemians. Upozorňoval jste na to, že jsou jejich hráči k tomu náchylní?

To se přiznám, že úplně ne. Chtěli jsme na soupeře vytvářet tlak, dostávat míče za stopery a na tom terénu dorážet. A když přijde Laco, aby tam létaly centry, abychom jeho sílu mohli využít. Na to, o čem mluvíte, jsme nespoléhali. Chtěli jsme si za vítězstvím dojít vlastními prostředky.

Neprohráli jste devět ligových zápasů venku. Čím to?

Fakt nevím, ani to neřešíme. Měli jsme nějakou sérii, která se zastavila doma s Teplicemi a tohle opravdu neřešíme. Vrátím se zpátky k létu. Jdeme zápas od zápasu, ten další je pro nás nejdůležitější a jestli máme sérii venku nebo doma, je ve fotbale úplně jedno. To může kdykoliv skončit a bude to historie. Přiznám se, že o tom se nikdo nebaví. Není to v našich hlavách.

Máte druhou nulu v řadě, poprvé v sezoně, takže dvojice Pokorný – Lischka na stoperu funguje…

Jo, situaci jste viděl dneska na hřišti, že to zase zvládli, ale není to jen o těch dvou. Způsob hry je na tom, že bránit musí celý tým. Kdyby si Kali (Kaloč) s Boulisem (Boulou) nenabírali střeďáky, tak tu pozici mají mnohem horší. Pomáhá jim prostě zbytek týmu.