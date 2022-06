Osmnáctiletý odchovanec Baníku neskrýval nadšení. „Je to skvělé. Pro mě je Sparta velká výzva a jsem moc rád, že tady můžu být. Určitě se pokusím se co nejdříve stát platným členem A-týmu, abych mohl bojovat za Spartu,“ řekl po prvním focení v rudém dresu Kukučka, který se do prvního týmu Baníku dostal už v šestnácti letech.