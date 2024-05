Baník na Letné brzdilo množství ztrát, málo odvahy a opět i chyby v obraně. Sparta se dlouho zastřelovala, hlavně Birmančevič byl aktivní. Blíže úspěchu byli však hosté, kteří hrozili střelami Bouly či Riga. Mířili však mimo. Větší možnost měl Ewerton, s níž si poradil Vindahl, a dorážka Buchty šla vedle.

Trefili se tak domácí, když střelu Kuchty vyrazil Letáček jen k Birmančevičovi a ten neměl problém míč doklepnout do sítě. Velké věci se však děly po přestávce.

Rivalita Sparty a Baníku: Baroš Křetínského meganabídku roztrhal. A Jankulovski?

Zdroj: David Hekele

Nejprve nádherně vyrovnal Frydrych, když se položil do centru od rohového praporku. Solbakken poté trefil břevno, vzápětí však chyboval Kpozo a po faulu na unikajícího Birmančeviče byl vyloučen. Srb pak nedlouho poté vstřelil druhou branku Sparty, která se ukázala být vítěznou. Baník si už v deseti žádnou větší možnost nevypracoval.

Ohlasy trenérů:

Brian Priske (Sparta): "Nebyl to jednoduchý zápas, z psychického hlediska to bylo hodně náročné. Všichni na sobě cítili tlak a věděli, jak důležité je dnešní zápas vyhrát. Připomnělo mi to domácí nadstavbové utkání s Bohemians v minulé sezoně, také tehdy to bylo třetí kolo. Cítili jsme tlak, ale myslím si, že jsme to dnes odehráli mnohem lépe než proti Bohemians. První poločas jsme odehráli velmi dobře, jen nám chyběla kvalita."

Pavel Hapal (Ostrava): "Hodně rozhodl první poločas, v němž jsme byli absolutně bez sebevědomí, báli jsme se hrát. Všechno jsme hráli od gólmana, kopali jsme dlouhé balony. Sparta získávala všechny míče, a tak nás dostávala pod tlak. Dostali jsme trochu smolný gól po odraženém balonu, nicméně Sparta byla jasně lepší. Kluci si nevěřili, nevím, čím to bylo. Druhý poločas byl úplně jiný, odehráli jsme ho daleko lépe a možná jsme byli i trochu lepší než Sparta. Rozhodla to červená karta, z následné situace jsme inkasovali vítězný gól. I o jednoho hráče míň jsme Spartu trápili. Možná jsme mohli pomýšlet na bod, ale bez jednoho hráče to bylo velice těžké."