Lepší než Bale, básní o Janktovi fanoušci Getafe. Hvězdu předčil španělštinou

Šestadvacetiletý Jankto se vrací do Česka po osmi letech. Odchovanec Slavie nastupoval v sešívaném dresu v mládežnických kategoriích, ale za první tým nikdy nehrál. Už v osmnácti letech totiž přestoupil do italského Udinese. V sezoně 2018/19 se stěhoval do Sampdorie Janov, kde strávil tři sezony. Loni odešel do Getafe, za které ale odehál vinou zranění jen 15 zápasů.

„Jakub přichází proto, abychom ještě zkvalitnili kádr a umožnili trenérovi větší variabilitu při skládání sestavy,“ doplnil Rosický, který už v létě přivedl do Sparty jiného někdejšího slávistu Jana Kuchtu.

Když se před časem začalo spekulovat o zájmu Sparty o Jankta, na sociálních sítích se objevilo starší video, na kterém se fotbalista dušoval, že by rudý dres nikdy v životě neoblékl. „Hrál jsem za Slavii, jsem slávista,“ tvrdil Jankto. „V tomhle jsem věrný.“

Později se snažil vysvětlit, že šlo jen o nadsázku. „Ano, správně, je to tak, máte úplnou pravdu. Celý stream totiž nebyl úplný troll,“ reagoval na svém Instagramu.

Teď o Spartě mluví jako o klubu, se kterým chce spojit svoji budoucnost. „Sparta je pro mě ideální klub. Doufám, že to nebude jenom na rok a že mě potom třeba Sparta koupí, budoucnost bude daleko zářivější a já tu budu moci strávit třeba několik šťastných let.“