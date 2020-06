Den po sedmnáctých narozeninách se dočkal. Záložník Baníku Ostrava Jakub Drozd si v neděli na hřišti Liberce odbyl ligovou premiéru. Syn bývalého obránce Petera Drozda, který pomohl Slezanům v roce 2004 k zisku posledního mistrovského titulu, se stal třetím nejmladších debutantem Baníku po Petru Baumanovi a Michalu Papadopulosovi.

Záložník Baníku Ostrava Jakub Drozd. Foto: www.fcb.cz | Foto: Deník / Redakce

„Dá se říct, že je to pro mě splněný sen. I těch pár minut pro mě byl velký zážitek. Moc si toho vážím a samozřejmě to beru jako povzbuzení do další práce,” řekl pro klubový web Jakub Drozd po bezbrankové remíze v Liberci, kde v 89. minutě vystřídal Roberta Hrubého a i s nastavením tak na severu Čech strávil necelých pět minut.