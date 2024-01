/FOTOGALERIE/ Více než čtvrt století čekali fotbaloví fanoušci (zejména) v Polsku, než se obnoví známý turnaj v legendární hale Spodek v Katowicích. Stane se tak v neděli, a mezi šesti účastníky před naplněným devítitisícovým hledištěm budou i fotbalisté Baníku Ostrava. Součástí odpoledne je rovněž „utkání hvězd“, jehož se zúčastní bývalý útočník Slezanů Václav Svěrkoš.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele

Spodek Super Cup je součástí oslav 60. let klubu GKS Katowice. Program začíná už v sobotu turnaji mládežníků, či sponzorů, vrchol víkendu ale nastane v neděli v poledne. Baník poměří síly ve skupině s týmy Podbeskidzie Bielsko-Biała a Gornik Zabrze, druhou skupinu tvoří domácí celek, ROW Rybnik a slovenská Podbrezová.

První dva z každé skupiny postoupí do semifinále, třetí týmy si to rozdají o páté místo. Baník se v legendární hale představí s B-týmem, který povede Josef Dvorník.

„Bereme to jako zajímavé zpestření přípravy. Má tam být spousta fanoušků, možná úplně vyprodáno. Někteří naši kluci si v takové atmosféře a před takovou návštěvou zahrají poprvé. Takže se na to těšíme a věříme, že uhrajeme i dobré výsledky,“ řekl trenér při vědomí, že se do Katowic chystá i několik autobusů s fanoušky Baníku.

V jeho souboru bude i Srb Marko Kilibarda, jehož příchod z třetiligového Znojma je v jednání. Součástí programu po konci základní skupiny bude zápas hvězd mezi Hvězdami GKS Katowice a Hvězdami slezského fotbalu. V dresu prvně jmenovaného týmu nastoupí i někdejší český reprezentační útočník a osobnost historie Baníku Václav Svěrkoš.

Rozpis turnaje:

12:00 GKS Katowice – ROW Rybnik, 12:25 Gornik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała, 12:50 Rybnik – Železárny Podbrezová, 13:15 Podbeskidzie – Baník, 13:40 GKS – Podbrezová, 14:05 Górnik – Baník.

14:40 zápas hvězd (Hvězdy GKS Katowice - Hvězdy slezského fotbalu)

15:10 semifinále, 16:00 zápas o 5. místo, 16:25 zápas o 3. místo, 16:50 finále.