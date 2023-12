Určitě. Mají toho odehráno mnohem víc, my se pořád učíme, získáváme zkušenosti. Ale na druhé straně – když srovnám tuto a minulou sezonu – tak si myslím, že se to zvedlo výsledkově i herně, je to posun, protože jsme schopni s těmito top soupeři hrát otevřenou a vyrovnanou partii. Jdeme si to s nimi rozdat, což baví i diváky. Spousta klubů to pochopila, že lidi chtějí vidět fotbal, ne zalezlý tým na vlastní šestnáctce a úporné bránění. Na tohle asi nikdo moc chodit nechce. Radši budeme hrát takhle, než ještě minulý rok na Slavii, kde jsme se k ničemu nedostali, jen bránili, a stejně jsme prohráli. Bohužel, doplácíme na nezkušenost. Proto to nedopadá výsledkově dobře.

Mluvím o osobních soubojích. Před každým kontaktem nejprve vrazí do hráče, odstrčí si ho, což ve spoustě případů naši kluci nečekali. Nejsou na to připravení, protože nemají zkušenosti z těžkých zápasů.

Pořád si myslím, že nám chybí větší agresivita. V obranné i útočné fázi. To klukům neustále vyčítáme. V ofenzivě jsme se i v deseti dostali do určitých možností, i proti Slavii jsme mohli ještě vyrovnat… Na druhé straně si nerozuměli stopeři, nepohlídají si to, nechají se jednoduše odstrčit a přehlavičkovat. To je chyba. Ale v tom zápase bylo přece jen vidět, že Slavia je jinde.

Bylo zjevné, že do něj Tanko vletěl. Nevím, jestli ho během utkání neprovokovali, asi ano, a tam už to neunesl. Přesto si myslím, že by si hráč tohle neměl dovolit, holt za to bude platit. A klub také, protože nebude moci na začátku jara hrát. I v klubu se tím ale ještě chceme zabývat.

Budete to řešit trestem v rámci klubu, nebo to necháte na disciplinární komisi?

Samozřejmě jsem naštvaný, nebo zklamaný, že se neudělal aspoň bod, protože si myslím, že to herně nebylo špatné. Dost jsme Slavii potrápili, bylo to vyrovnané utkání, které bylo o našem proměňování šancí, nebo neudělání chyb vzadu. Ani jedno se stoprocentně nepodařilo. Ano, dali jsme dva krásné a rychlé góly, otočili jsme skóre, ale zkušenější mančaft by si s tím poradil a do poločasu vedení 2:1 udržel. Tam je vidět, že jsme mladé mužstvo, proto jsme si s tím neporadili. Slavii jsme tím posadili zase na koně, i když ani druhý poločas jsme nezačali špatně.

V létě bylo v mužstvu hodně změn. Spousta nových tváří, nových hráčů, ale i odchodů, takže chvíli trvalo, než se všichni usadili a sžili s jiným prostředím. A ještě to určitě nějakou dobu potrvá. Vše ale splnilo předpoklady, které jsem od toho měl, to znamená, že se naše hra zrychlí, dá se to dohromady i fotbalově, a náš projev bude vypadat lépe.

Takže spokojenost?

Spokojenost nemůže být, protože několikrát jsme prohráli zbytečně. Hlavně doma. Určitě jsme měli mít víc bodů.

Naštvaný trenér Baníku o Tankovi: Nechápu, bylo po zápase. Kde chce posílit?

Pavel Hapal řekl, že 27 bodů považuje za dobrý počin. Vy tedy s ním nesouhlasíte?

Takhle… Kdybych to srovnával s minulou sezonou, je to dostačující a mohl bych mluvit o spokojenosti. Jenže já chci od tohoto týmu víc, a všichni víme, že dost bodů jsme zbytečně ztratili. Se Spartou, se Slavií, ale samozřejmě i s Jabloncem a Pardubicemi. Tady si myslím, že jsme mohli mít klidně aspoň o šest bodů víc.

Neguje to těžké výhry v Olomouci, či v Teplicích, že?

Ano, to máte naprostou pravdu.

Boss Baníku Ostrava Václav Brabec (vlevo) a šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.Zdroj: FC Baník Ostrava

Když se ohlédnete, vyplatily se ty obsáhlé letní změny?

Stoprocentně. Kdybychom zůstali víceméně v původním složení, opět bychom hráli dole. Určitě bychom nebyli tam, kde jsme teď. Všechno chce ale svůj čas, navíc jsme po většinu podzimu nemohli využít celý kádr, protože hráči jako Miškovič, Šehič, Klíma, Tetour měli zdravotní problémy po téměř celou dobu. Někteří se zapojili aspoň teď v závěru. Ve výsledku jsme tak pracovali s osmnácti hráči, kteří se dali použít. Možná ani to ne.

Rigo o radosti z gólu Slavii i Baníku: Škoda ztrát. Co o něm řekl Trpišovský?

Tomáš Rigo byl přiváděn jako investice do budoucna, pověst ortodoxního defenzivního záložníka zahodil Jiří Boula, sedm branek nastřílel Abdullahi Tanko. To jsou asi největší pozitiva, když se koukneme na individuality, viďte?

Rozhodně. Jak jste zmínil, Riga jsme přiváděli s tím, že to bude hráč do budoucna, ale tím, jak pracoval, a chytil se své šance, kdy ukázal, že na to má už teď, tak se z něj stal jeden ze stěžejních hráčů. To stejné Boula. Oba si navíc výborně sedli, doplňovali se, takže je to příjemné. Tanko na začátku využíval toho, že soupeři nebyli na něj tolik připravení, dával góly, měl spoustu šancí, mnohé zahodil. Umí pracovat po celých devadesát minut, nikdy nic nevypustí, chodí do soubojů, nabíhá si, ale má ještě obrovské nedostatky, na kterých pracuje. Nakonec měl i výpadek pěti šesti utkání, kdy ho soupeři víc znali a dávali si větší pozor. Naštěstí se v Hradci zase rozstřílel a myslím, že sedm branek na hráče z druhé ligy je pěkných. Mohlo jich ale být i patnáct.

Registrujete o něj zájem? Jindřich Trpišovský řekl, že ho má ve škatulce hráčů, kteří by jednou mohli být ve Slavii.

Nemáme nic. Žádná konkrétní nabídka.

Ještě někdo vás z letních posil překvapil?

Neříkám, že překvapil, protože o jeho kvalitě jsme věděli, ale Ewerton splnil roli, se kterou přišel. Góly dával, připravoval, střílel, byl nebezpečný, takže rozhodně šlo o přínos. Svou pracovitostí zaujal i Kubala. Čísla mu ještě chybí. Jinak je ale ohromně platný, že si umí jít pro míče, udržet je, přihrát, dát finálku.

Pod kritiku se dostal Patrick Kpozo, který je do defenzivy silný, ale směrem dopředu za očekáváním zaostává.

My jsme ho měli nasledovaného tak, že po lajně jezdil, uměl dostávat balony do šestnáctky. Ano, souhlasím, defenzivně je to jeden z nejlepších beků v lize, do útoku je to horší. Věříme, že na jaře to bude lepší, určitě to po něm budeme vyžadovat a pracovat na tom. Záležet bude i na variantách, které na dané posty budeme mít. Chceme ho ale víc a lépe využívat, protože schopnosti na to má.

Kouč Slavie s Ewertonem nepočítá: Záleží na Baníku i dalších zájemcích. A Tanko?

Naopak příchody Davida Fadaira, či Filipa Blažka, se moc nevydařily…

Filip sezonu začal, ale nevyšlo mu utkání v poháru v Zápech. Poté už se do sestavy v podstatě nedostal. Buď hráli Karel Pojezný s Davidem Lischkou, nebo na Slavii a na Slovácku do hry šel Frýďa (Michal Frydrych). Ale od Blažka jsme čekali, že to bude stabilní hráč sestavy. Možná mu adaptace po přesunu ze Slovenska do takového klubu bude trvat déle. Věřím, že po zimní přípravě do toho naskočí a bude mít pevnější místo.

Údajně se ale o něj zajímala Karviná…

Kluby se samozřejmě na naše hráče ptají, ale tady to nepřipadá v úvahu, protože za něj zatím nemáme náhradu. Nevím, s kým bychom to pak hráli my, kdyby se někdo ze stoperů zranil.

Jak se vám vůbec zamlouvá – pro mnohé nepředstavitelná – dvojice levonohých stoperů? Máte sice ještě Blažka s Frydrychem, ale budete shánět ještě někoho pravonohého?

Je pravda, že se říká, že vedle sebe mohou hrát spíše dva praváci, než leváci. Ale myslím si, že u nás to Lišák (David Lischka) zvládl dobře. Na to, že nehraje na svou silnější nohu. Uvidíme, co bude v zimě, jestli se někoho podaří přivést, nicméně u stoperů není největší priorita.

KOMENTÁŘ: Pardubice, Jablonec, Sparta, Slavia... Bodů měl mít teď Baník víc

Ta je u křídel, je to tak?

Ta nemáme téměř žádná. Buchta odehrál celý půlrok, za ním byl jen Fadairo. Na druhé straně byl zase jen Ewerton. Šehič byl zraněný, navíc je to spíše obránce, než křídlo, i když je schopný tam zahrát. Asi by to tam zvládl, ale někoho budeme chtít přivést.

Zvlášť když je nejistota okolo Ewertona?

Ano.

Jindřich Trpišovský si ho do přípravy stahovat nebude, záleží na jednání s Baníkem, a dalšími zájemci. Pavel Hapal prozradil, že si Ewerton v Ostravě na dovolenou zabalil i věci pro individuální přípravu a věří, že v lednu bude na Bazalech.

Tohle, co říkáte, nám bylo také řečeno. Že Slavia ho pro sebe nechce, chtějí ho prodat, ale už nespecifikovali, co bude, když se to nepodaří. Zda nastoupí do přípravy s námi, nebo ve Slavii. Nic konkrétního nepadlo a to ani směrem k hráči. Když jsem s Ewertonem mluvil, tak mi řekl, že od Slavie nemá žádnou informaci a vůbec neví, co se děje.

A existuje „deadline“, abyste věděli, zda s ním počítat, či nikoliv?

Neexistuje. Když si ho Slavia vezme zpět a začne s ní přípravu, tak my nic dělat nemůžeme. Samozřejmě se budeme snažit získat nějakou odpověď co nejdříve, i když o našem úspěchu pochybuji. Ledaže by řekli, že v Ostravě začne přípravu a jen by záleželo, zda ho prodají, či nikoliv. Jinak budeme muset čekat.

Fotbal táhl i v Ostravě. Chceme nad 10 tisíc, říká Baník. Kde jsou důvody zájmu?

A pak by se eventuálně připojil před startem ligy…

To ale také není ideální, protože spoléhat na to, že zůstane, nejde, takže bychom museli na levou stranu někoho sehnat. Proto to chceme vyřešit co nejdříve. Nejlépe do konce roku, i když… Prostě nemůžeme čekat na začátek soutěže, navíc času moc není. V lednu startuje příprava, a pak za pět týdnů liga.

V médiích se objevila spekulace o výměně za Filipa Kubalu. To je ve hře?

Co víme, tak o něm uvažovali, ale nám nic konkrétního neřekli. S Filipem počítáme.

A co jména jako Ebrima Singhateh a Filip Horský, případně Michal Hlavatý z Pardubic? Jednáte o jejich příchodu?

Jsou to hráči, kteří jsou zajímaví, ale zimní období je zvláštní tím, že nikdy nevíte, co si za ně jejich kluby řeknou. A pokud jde o Hlavatého, to je hráč spíše do středu pole.

Ten zrovna máte solidně pokrytý…

Ano. Boula, Rigo, Kaloč, mladý Grygar, nebo Šín… Neříkám, že někoho takového nemáme v hledáčku, že se o nich nebavíme, ale zvažujeme, zda přivést kluka na stejný post, kde je třeba právě Šín. Musíte si říct, jestli tohle má smysl.

Alois Grussmann (vlevo) a Luděk Mikloško.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Na tiskovce po utkání se Slavií padlo i jméno Enea Bitriho, který sestoupil z norské ligy. Prý jste se o něm bavili?

Ale to šlo spíše jen o takové nezávazné povídání. Jednoho dne jsme zjistili, že sestoupili, tak jsem jen prohodil, ať se zeptáme agenta, jestli by náhodou nešel zpátky. (usmívá se) Já si myslím, že on už bude mít jiné požadavky, než když tu byl poprvé. Ale pomohl by nám. S ním bychom možná některé góly nedostali.

Lukeš: Baník baví. Má být na úrovni Plzně a Slovácka, ale chybí herní disciplína

V kádru je i sorta hráčů, kteří velkou část podzimu nehráli. Jak hodláte naložit s Miškovičem, Tetourem, či Takácsem?

Začnu Tetourem. Měl problémy s druhým kolenem, šel na operaci, a nikdo neví, jak dlouho se bude dávat dohromady. Podobné je to i s Takácsem, který se do toho pořád dostává. Ta jeho rekonvalescence je složitější.

A co Filip Kaloč, jehož role se v krátké době úplně otočila?

To je fakt. Hrával několik let pravidelně, ale Boula se dostal před něj, takže je to otevřené. Ale je to fotbal, nikdy nevíte, a tak jako ze sestavy vypadl, tak se do ní může vrátit. Rozhodně to není tak, že bychom se ho chtěli zbavovat. Totéž se dá říct v podstatě i u Almásiho.

V zimě asi nelze čekat překotné změny v kádru, že?

Dva tři lidi ven, stejný počet dovnitř, to si umím představit. Víc to asi ani nepůjde. Bude záležet na průběhu.

Pozice kouče Pavla Hapala je pevná?

Nevidím důvod pro to, aby nebyla.

Baníkovci drží při sobě, nejsme přelétaví. Zážitek? Vždy na Letné, líčí fanoušek

Začátkem týdne se v médiích objevily informace o tom, že Radoslav Kováč končí v Pardubicích a jeho jméno je spojováno rovněž s Baníkem.

S Radkem se samozřejmě znám, jsme kamarádi, známe se už z West Hamu. Ale o jeho příchodu do Baníku se teď nejedná.

A jak to vypadá s asistentem Dannym Searlem?

Čeká ještě na jeden papír, který by tento týden měl dostat. Pak by už jeho příjezdu nemělo nic bránit, a na začátek přípravy by mohl být zpět.

Můžete přiblížit celou tu jeho ságu, proč to trvá tak dlouho? Přece jen Británie není na konci světa, byť už nejde ani o člena Evropské unie?

A to je právě dneska obrovský problém. Legislativa mimo EU je zdlouhavá, je to o zdlouhavé byrokracii a papírování, úřady mají na své procesy také nějaké projednávací lhůty. Prostě papírování, papírování, papírování… O ničem jiném to není. Najednou z pár týdnů, které měl být Danny pryč, jsou už skoro tři měsíce, a ještě tu není. Snad se to ale už blíží ke konci a v lednu bude tady na přípravu.

Hádky, titul, Baník p…! Byl ve vězení, Ostravu Keita bavil. Přijede na fotbal?

Podzim rozdal karty, víte, s čím půjdete do nového roku, tak jaké budou cíle a ambice pro Baník ve zbytku sezony?

Po minulé sezoně by dostat se do horní šestky byl celkem úspěch. Tam pak zabojovat o co nejvyšší umístění. Samozřejmě pokud by to šlo a my se dostali do hry o poháry, tak by to bylo příjemné. Už ale ta šestka by byla velkým posunem a známkou toho, že jsme na dobré cestě. Pak by záleželo na létě, zda by se podařilo udržet kádr, když ano, tak ambice dál by byly jasně dané.