Je to známý příběh. Loni v září, v poslední den přestupního období, přišel Plavšič spolu s plzeňským Brazilcem Caduem na Bazaly na hostování, aby týmu Pavla Vrby pomohl ze šlamastyky při nepovedeném startu do ročníku. Zkušeného kouče v klubu už nezachránil, ale patřil k velkým tahounům Ostravanů. Navíc svými kličkami a technickou vytříbeností bavil fanoušky.

Na jaře se sice hledal, ale v momentě, kdy to Baník potřeboval, opět zapnul a celkovou bilancí pěti branek i asistencí ve 24 zápasech v nejvyšší soutěži přispěl k udržení Ostravanů ve FORTUNA:LIZE. Po sezoně se však musel vzhledem k chybějící opci ve smlouvě o hostování vrátit do Edenu a začít přípravu s týmem Jindřicha Trpišovského.

Kouč sešívaných po dubnovém vzájemném zápase v Ostravě pronesl, že budoucnost Plavšiče vidí buď ve svém týmu, nebo mimo Českou republiku. Setrvání však byli nakloněni i v Baníku. „Víme, že Plavšič má ambice hrát v zahraničí. My o hráče ale zájem máme. Chtěli bychom, aby tu pokračoval, ale bude to samozřejmě složité. Jsme v jednání se Slavií i hráčem, který nám sám řekl, že pokud by to venku neklaplo, hrozně rád bude tady pokračovat,“ řekl na začátku června v rozhovoru pro Deník sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Pravděpodobnost, že zůstane, však tehdy nebyla vysoká. „Dvacet třicet procent,“ pousmál se. „Ale bavíme se se Slavií o možnostech u něj, případně i u jiných hráčů. Děláme vše pro to, abychom udrželi Plavšiče, ale i Cadua,“ dodal Luděk Mikloško.

Slavia během léta pustila do Ostravy záložníky Ewertona s Tomášem Rigem a brankáře Jakuba Markoviče, naopak do hlavního města zamířil útočník Muhamed Tijani. Nyní může dojít na další transfer na této trase. Podle serveru isport.cz byl sedmadvacetiletý Plavšič spolu s Petrem Hronkem trenéry Slavie informován, že si mohou hledat angažmá, jelikož nebudou mít na hřišti mnoho prostoru.

Radost tria hráčů Baníku během ligového jara - Jiřího Fleišmana, Enea Bitriho a Srdjana Plavšiče (vpravo).Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Určitě budeme kádr zužovat, někteří hráči tu informaci mají, jednání probíhá, vede to sportovní úsek. Musí dojít k nějaké dohodě mezi kluby i hráči a klubem, myslím si ale, že už příští týden dojde k nějakým odchodům. Dva hráči z kádru už vědí, že jim umožníme působit jinde, uvidíme, co přinese následující týden,“ uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Podle informací Deníku je v případě srbského křídelníka Baník ve hře, jeho zájem trvá i nadále, a i hráč ho má pokládat za jednu z variant, nicméně přednost patří stále zahraničí. Jak už dříve sám řekl, jeho snem je Španělsko. Navíc i Slavia by radši prodávala a získala za něj nějakou tu korunu zpět, jelikož Plavšičovi končí v Praze smlouva již za rok. Podle známého webu transfermarkt.com je jeho cena zhruba milion eur (necelých 24 milionů korun). Naproti tomu Slezané by – s ohledem na finanční hledisko – mohli přistoupit opět pouze na formu hostování a podílu na milionovém platu srbského šikuly.

Že by mohl být zrovna Plavšič alespoň ideou ostravských funkcionářů, naznačil po sobotní generálce v Turzovce proti Žilině (0:0) i trenér Baníku Pavel Hapal. „Myslím, že kádr je kompletní, ale k posílení ještě něco v hlavě máme a uvidíme, jestli to bude reálné, nebo ne,“ prohlásil.

V přípravě odehrál Plavšič celý zápas proti Maccabi Haifa, kde přispěl gólem k vítězství 2:1, a poté poločas s Podbrezovou (4:1), než se zranil. V následujících duelech s QPR a generálce proti Drážďanům už ale chyběl.