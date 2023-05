/ROZHOVOR/ Po triumfech na Slovácku (1:0), s Plzní (2:1), a solidním výkonu v Mladé Boleslavi, byť nezdaru 0:1, věřil Pavel Hapal, že fotbalisté Baníku Ostrava mohou překvapit dalšího aspiranta na titul. Se Slavií to po dvou zásazích Matěje Juráska v závěru nevyšlo. Mrzuté? „Samozřejmě,“ přikývl kouč Pavel Hapal.

Fanoušci Baníku proti Slavii Praha (25. dubna 2023). | Video: David Hekele

Za vyrovnaného stavu dokonce doufal, že by se misky vah mohly naklonit na domácí stranu. „Věřili jsme, že se ještě z nějaké situace prosadíme a zlomíme to na svou stranu,“ uvedl a poukázal na břevno Jiřího Fleišmana. „Bohužel. Za defenzivní práci musím mužstvo pochválit, na druhé straně co se týká kvality hry dopředu, a s míčem, tak tam nejsem spokojený,“ dodal Pavel Hapal.

Jak hodnotíte zápas?

Z naší strany jsme viděli bojovné utkání, proti soupeři, který má velkou kvalitu. V první půli jsme se vůbec nedostali do kombinace, kazili jsme jednoduché míče a přihrávky. Udělali jsme hrozně moc špatných řešení při příjmu a zisku míče. Do poločasu jsme přežili s naší kvalitní defenzivou, která trvala do nějaké 80. minuty. Do té doby jsme moc chyb vzadu neudělali a Slavii téměř do ničeho nepustili. O to víc to mrzí. Navíc jsme mohli jít do vedení, nevím, jestli Cadu na míč nedosáhl, ale bylo to do prázdné brány. Byla to jediná kvalitní akce, kterou jsme měli, což bylo málo. Ve druhé půli už Slavia ani nebyla moc nebezpečná, ale rozhodla nepozornost, nebo chyba při standardní situaci.

Lischka zpět v základu Baníku: Slavia je zkouška ohněm. Gól? Chyba v organizaci

Trenér Jindřich Trpišovský o Srdjanu Plavšičovi



„Shodou okolností jsem viděl zápas s Plzní a v Boleslavi a souhlasím s Hofťou (Pavlem Hoftychem), že je to úhoř. Teď hraje skvěle, v pozitivním slova smyslu mu pomohly i rodinné záležitosti. Pořád si myslím, že je to mimořádný hráč, tohle hostování mu hodně prospělo. V podstatě se české lize vymyká svou technikou, člověk ani nedokáže spočítat v jednotlivých zápasech fauly, které na něj jsou. Byl by to rekord. Pro lidi je to skvělý a líbivý hráč. Byl za námi před utkáním i na hotelu, krátce jsme se potkali. Určitě budeme chtít, aby se v létě připojil k nám. Oscar hraje v prostředku, a na tom nehodláme nic měnit, takže Srki bude variantou na levou stranu. Pak je to otázka smlouvy, která mu za rok končí. Myslím, že budou jen dvě cesty: buď bude příští sezonu ve Slavii, nebo odejde do zahraničí. Teď to odhadnout neumím, ale na přípravu s ním počítáme a uvidí se.“

Už jste ji viděl na videu?

Ještě ne, ale aspoň z toho, co vím od kluků, Slavia riskovala, že šla v sedmi lidech do náběhu. Strhli nás na přední tyč a Jurásek se tam objevil sám. Trestuhodná chyba, protože jsme se na to připravovali. Vyhodnotíme si, kdo ji udělal, a poukážeme na to.

Co říkáte na to, že ač střídající hráč, položil vás Matěj Jurásek dvěma góly stejně jako na podzim?

To je shoda osudu, navíc on nerozhodl jen tento zápas. Je to fotbalista, který sice přichází ze střídačky, ale vždy kvalitu do hry Slavie přinese. Možná mu vyhovuje, že chodí do unavených obran.

V neděli hrajete poslední kolo základní části v Olomouci, situaci nemáte ve svých rukou, dokonce už ani nemusíte mít šanci na aspoň desáté místo. Jak se vám do toho půjde?

Pro nás se nic nemění, my potřebujeme v Olomouci tři body, tak jako jsme chtěli v Mladé Boleslavi, kde jsme si nezasloužili prohrát. Ale to je pryč, uvidíme. Možná vítězství v Olomouci nás vytáhne do té čtyřky, nebo nám minimálně pomůže, protože ty body se budou počítat dál. Půjdeme tam tak jako do každého utkání. I teď jsme chtěli zvítězit, byť s těžkým soupeřem a možná i mistrem ligy. To se uvidí. Opět jsme to odmakali, odpracovali, jako proti Plzni, ale chybí nám koření a to je gól. I když první půle nebyla podle našich představ, zejména v držení míče, což nám ukazují i statistiky, tak po přestávce se to srovnalo. Bohužel ale nemáme kvalitu řešení takovou, abychom vstřelili branku. Já tu šanci Cadua znovu neviděl, ale myslel jsem si, že to dává do prázdné brány. Netrefil balon? Nedosáhl na něj? Nevím.

Velké souboje sváděli Tijani s Ogbuem. Líbilo se vám to?

Věděli jsme, že to tak bude. Možná mohl být Tiji trochu chytřejší, a založení útoku hrát přes Holeše, kterému mohly centimetry chybět. Bohužel, Ogbu to uskákal výborně, Tiji některé míče udržel, a v první půli ukázal, že je na tom výborně i rychlostně. Rval se, ale to nestačí. Potřebujeme i fotbalovou kvalitu.

VIDEO: Sezonu zahodili, ambice pošlapali! Fanoušci se vyjádřili k situaci Baníku

Jak moc chyběl Srdjan Plavšič?

Určitě hodně. Je to rozdílový hráč, byl by schopný něco vytvořit, ale bohužel. Není to náš hráč, ale Slavie. Na druhé straně Šeha (Šehič) to na lajně odjezdil, jen prostě asi nemá takovou herní kvalitu, jako Plavša, který se umí zbavit hráče, udělat kličku, být konstruktivní. Určitě chyběl.

Nasadil jste jinou stoperskou dvojici, když David Lischka nahradil vedle Enea Bitriho Karla Pojezného. Proč?

My jsme zůstali u složení z druhého poločasu v Boleslavi. Tam nás do defenzivy tolik neprověřili, ale po vyhodnocení některých situací jsme se rozhodli takto. Pojezný je mladý hráč, v některých momentech chyboval, tak jsme k tomu sáhli, že jsme tam dali zkušeného hráče. Myslím si, že jsme udělali dobře. Tím neříkám, že by Karel ten zápas nezvládl, asi ano, ale Lišák si poradil velmi dobře.

Do hry šel jako střídající Matěj Šín, který ale odstoupil ještě před koncem. Opět svalový problém?

Cítil ve svalu píchnutí. My chtěli střídat už v poločase, nakonec jsme to podrželi, a možná jsme udělali dobře, protože bychom k tomu museli sáhnout. Mrzí mě to vůči němu, protože je to velice pracovitý hráč, mladý, který se z toho ale vylíže.