Prozradil, jak při klíčové akci přemýšlel. „První plán byl, dát si to na prsa a pálit z druhého doteku. To je přece jen jistější. Nevěděl jsem ale, jak daleko jsou další hráči, protože jsem se soustředil na míč. Tak jsem si řekl buď a nebo. Napálil jsem to, a že to vyšlo takhle, je fantastické. Sám jsem překvapený,“ líčil.

Pak přiznal, že ani nevěděl, jak by měl slavit. „Přece jen já gólů moc nedávám. Tak jsem začal skákat přes reklamy a najednou jsem byl pod kotlem. Bylo to euforické, ale k tomu gólu se to hodilo, protože takový už do konce kariéry nedám,“ smál se Fleišman.

Co říkáte na takové jubileum?

V tohle jsem vůbec nedoufal. Že jde o tří stý zápas, jsem věděl, psalo mi spousta lidí, že by bylo pěkné, zvlášť proti Boleslavi, kde jsem hrával, dát gól a takhle to oslavit. Dal jsem ho, a ještě takový pěkný, to je neuvěřitelné. Ve mně byla taková euforie, že jsem začal skákat přes reklamy a běžel ke kotli. Ještě teď po zápase jsem si to vychutnával, protože mi kluci v šatně zatleskali. Bylo to parádní. Nevím, co k tomu říct.

Kotel také skandoval vaše jméno, což muselo být fajn, že?

Úplně úžasné. Užíval jsem si to a ještě chvíli budu, protože s kluky jdeme na večeři. Asi budu muset něco zaplatit do kasy, což udělám rád. Myslím, že si to dnes užijeme.

I trenér hostů Karel Jarolím vás za ten gól pochválil. Stačili jste prohodit pár slov?

Bohužel ne. Trénoval mě v Boleslavi, ale teď jsme se nepotkali, protože po zápase jsem šel na děkovačku, pak jsem musel do televize, v klubu jsem měl povinnosti a teď s tady s dalšími novináři. Ještě jsem se nezastavil, jsem pořád v dresu a chudáci maséři čekají, až se půjdu vykoupat, aby mohli odjet. Nestihl jsem si s ním nic říct, ale to se stává. Nicméně chápu, že byl zklamaný, protože na bod tady měli. Aspoň za druhou půlku.

Jak vám bylo během druhé půle při tlaku i šancích soupeře?

V poločase jsme sice vedli, ale říkali jsme si, že nesmíme polevit a hrát tak, jak by to bylo 0:0. Hrát naši hru a přidat další gól, jenže Boleslav nastoupila dobře a 35 minut jsme byli kolem vlastního vápna. Neskutečně těžké utkání. Fyzicky strašně náročné, zvlášť když tam dali druhého vysokého útočníka. Zbytečně jsme zalezli dozadu, takže měli moc prostoru a hráči jako Marek Matějovský si s tím umí poradit. Dával předfinální přihrávky a bylo to opravdu náročné. Výhra nebyla zasloužená, ale teď už je to jedno. Vyhráli jsme 1:0, máme tři body a to je to nejdůležitější. Je repre pauza, můžeme v klidu potrénovat a připravit se na Teplice.

Po zápase jste popadali na trávník. Dolehl na vás náročný týden?

Bylo to i o Slavii. Nepodali jsme tam dobrý výkon, Slavia byla lepší, ale my běhali bez míče. Pak byl pohár, který jsme chtěli zvládnout, nakonec z toho bylo 120 minut. Teď Boleslav, která také hrála dobře. Ve druhé půli jsme zase byli bez míče, když jsme ho získali, tak jsme ho jednoduše ztratili nebo odkopli na půlku. Jak jsme byli zalezlí, Boleslav si to rozehrála a my byli pod tlakem. Týden byl náročný, takže se nedivím, že jsme popadali. Teď máme dva dny volno a od úterý budeme dobíjet baterky.

Spousta hráčů není zdravotně fit. Co vy?

Také jsem nebyl, protože jak se střídá počasí, tak je člověk nakřáplý. Ale všichni to mají stejné. Po fyzické stránce se cítím dobře. Hodně regeneruji, dávám tomu dost, protože chci hrát, takže je to složité, ale kádr máme široký. Třeba do poháru jsem zasáhnout neměl, ve finále z toho bylo šedesát minut, takže síly ubývaly. Pořád je ve mně euforie, jsem nervózní, ale těším se, až odjedu ze stadionu, sednu si na večeři a tam to ze mě spadne. S kluky si o zápase i týdnu popovídáme. Pak si dva dny od sebe odpočineme a v úterý se sejdeme a začneme pracovat.

Jak vám vyhovovalo přepínání mezi útočným a obranným postavením a systémem?

Bylo to náročnější, protože v defenzivě jsme hráli 4-2-3-1, do ofenzivy jsme byli ve třech stoperech. Když jsem to pak vytáhl nahoru a ztratil se míč, tak to máte šedesát sedmdesát metrů sprintem dolů. To pak ubírá síly. My ale věděli, že Boleslav můžeme po stranách přehrát, tak jsme si to rozestavení zvolili. V první půli se to dařilo, byli jsme nebezpečnější, oni měli jednu šanci právě po ztrátě na jejich vápně. Naštěstí Jirka Skalák nedal. Ale do toho jsme s tím šli. První půlka vyšla, co jsme si pak řekli v šatně, se nedařilo. Boleslav zlepšila pohyb, navíc měli dva vysoké útočníky. My zalezli dozadu a už tam Laco (Almási) zůstával sám, takže ho přehráli a bylo to těžké. Čekání na gól jsme ale ustáli a máme tři body, tedy jsme splnili cíl.

Jak moc si ceníte těch tří set startů, zvlášť když ligu hrajete až od 26 let?

Jsem strašně spokojený. Když si vezmete, že jsem to stihl za deset jedenáct let, tak je to dobré, protože v Liberci, Boleslavi i teď v Baníku jsem většinu odehrál. Vyhýbala se mi i zranění, což je pro fotbalistu nejdůležitější. Za číslo jsem rád a určitě chci ještě nějaký start přidat. Po fyzické i zdravotní stránce se cítím dobře, takže není důvod proč rok dva nepokračovat. To ale bude záležet hlavně na mě, mém zdraví a přístupu.

Takže míříte na číslo 400?

(zasměje se) To je těžké, protože to by byly ještě minimálně tři roky. Navíc sem budou chodit i mladší, kteří se o to budou rvát. Já ale dokud budu mít sílu, se budu rvát o své místo. Ale nechci říkat čísla, jestli 320, 350, nebo 400. dokud to půjde, chci starty sbírat.

Máte dvanáct bodů. Co vám těch šest zápasů ukázalo?

Že když budeme pořád pracovat a hrát náročný fotbal, který jsme si s trenérem zvolili, tak by to mohlo jít. Jedno utkání, na Slavii, která je otřískaná Evropou, nám ale ukázalo, že máme na čem pracovat. Musíme se naučit hrát i se silnými soupeři. Neříkám, abychom s nimi hráli otevřenou partii, ale abychom produkovali, co umíme, co si naplánujeme a jak si řekneme, že bychom chtěli hrát. A ne že tam přijedeme, v tunelu se rozklepeme a naše hra se sesype. Musíme se naučit hrát svou hru a držet se jí.