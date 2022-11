Musím říct, že jsem se těšil a docela jsem si ho i užíval. Bylo vidět, že jsme si přijeli pro nějaký bod, nebyl to odevzdaný výkon. Dostali jsme smolný první gól po situaci, která ani nebyla šancí. Bohužel jsme na ten centr do vápna nedosáhli, ale byli jsme schopni na to zareagovat a vyrovnat. Škoda, že jsme ten stav nepodrželi déle, protože jsem cítil, že bychom Slavii mohli potrápit ještě víc. Gól na 2:1 nás srazil. Pak už s tím bylo těžké něco dělat.

Druhý gól Slavie? Jasný faul, řekl kouč Baníku. VAR potvrdil verdikt sudího

Jak jste viděl ten faul, nefaul na Gigli Ndefeho před gólem na 2:1 pro Slavii?

Na hřišti jsem viděl, jak Gigli přeskočil hráče, vypíchl mu míč, chtěl pokračovat v běhu, ale soupeř mu přišlápl nohu. Byl i ošetřovaný, takže kontakt tam byl, jinak by asi neležel, že jo? Snažili jsme se to rozhodčímu říct, ale k videu nešel. Záznam jsem viděl, mám i zprávy v telefonu, že to faul byl, ale neovlivníme to.

Ve druhé půli přišly kromě gólů i větší šance Slavie, v prvním poločase jste ji přitom ale udrželi na uzdě…

Od začátku jsme byli velmi dobře organizovaní, dobře jsme se posouvali a čekali na chybu Slavie. Dokonce jsme měli jednu velkou příležitost, kdy Eldar (Šehič) šel sám na brankáře. To byla škoda, že jsme to nevyužili a Slavii nepotrápili tím, že bychom šli do vedení. Udělali bychom jim to ještě těžší. Z obranného hlediska to byl dobrý poločas, akorát jsme mohli být odvážnější dopředu a kombinací se dostat víc na jejich polovinu. Když pak Slavia dá první gól, hraje se jí lépe. Škoda, že jsme si dobrý výsledek nechali vzít, protože po vyrovnání jsme cítili, že síly máme. Jurásek ale dobře proměnil ty své možnosti.

Béčko Baníku pomohlo, karta se obrátila. Myšlenky na odchod? Žádné, řekl Juroška

Překvapil vás?

Dal dva góly, co na to říct? Dobře to trefil. Tam jsme ho měli zdvojit a nenechat ho jít na střed, když má silnou levou nohu. Nepohlídali jsme si to.

V prvním poločase jste zastoupil na brankové čáře Jana Laštůvku a vytáhl jistý gól po hlavičce Kačaraby. To byl instinkt, nebo náhoda?

U obranných standardních situací máme nějaké postavení, viděl jsem, že už se na ten balon nedostanu, protože je kratší. Laco (Almási) se snažil jít do hlavičky, rozhodili ho ale a nedosáhl na to. Tak jsem šel na zadní tyč, abych to přikryl, kdyby to náhodou někdo protečoval. A zrovna to letělo kolem mě, tak jsem měl čas to vyhlavičkovat.