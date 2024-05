Přišel na pozápasový televizní rozhovor a bylo na něm znát, že má za sebou devadesát minut, na které by asi nejradši rychle zapomněl. Nebo o nich moc nemluvil. Stoper David Lischka si v obraně fotbalového Baníku Ostrava musel vytrpět celý debakl 0:5 od Slavie v pražském Edenu. „Je to ostuda,“ řekl rázně kapitán celku z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava při utkání B-týmu na Bazalech proti Bohunicím. | Video: David Hekele

Poločas se Baník držel. O půli sice prohrával po trefě Ivana Schranze, ale herně nijak nepropadal, naopak si zásluhou Filipa Kubaly a Matúše Rusnáka vytvořil dvě zajímavé příležitosti. Po poločase už to byla jiná písnička.

Slávisté zařadili na vyšší stupeň, rozjeli svůj kolotoč a ostravský stroj se začal sypat. Gól Chytila, vyloučení Tanka, a další zásahy Jurečky s Chytilem. Hotovo, vymalováno. V závěru naložil hostům na cestu pověstného „bůra“ ještě Jurásek.

„Všichni jsme to viděli. Jednoznačný zápas pět nula, První poločas jedna nula, kdy se dalo furt něco hrát. Vytvořili jsme si i nějaké situace. V kabině si řekneme, že vstoupíme do druhé půle aktivně, jenže hned dostaneme gól. Pak se stalo, co se stalo,“ pokrčil v televizi 02 TV Sport rameny.

Na mysli měl červenou kartu do Abdullahiho Tanka za zákrok na Tomáše Holeše. V té chvíli bylo po zápase. „Oslabení, hrajeme na Slavii v deseti, přitom těžké je to i v jedenácti. Pak už jsme byli strašně zranitelní a dopadlo to tím výsledkem. Je to ostuda,“ nebál se David Lischka nazvat výsledek jednoznačným označením.

Vyloučení Tanka příliš obšírně nekomentoval. „Jestli cítím hněv? Nevím, spíš si to vyřešíme nějak v šatně, ale stalo se to podruhé a nevím, co s tím teď dál. Co od toho lze čekat,“ odpověděl Lischka.

Ukázalo se tak, že FCB má ještě řadu rezerv, aby mohlo konkurovat nejlepší trojici české ligy. „Asi ano, ale jak říkám, v prvním poločase jsme si vytvořili šance, měli jsme možnost skórovat, pak by zápas mohl vypadat jinak. Ale pak se stalo to, co se stalo,“ uzavřel Lischka.