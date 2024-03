/ROZHOVOR/ Už v průběhu utkání se dvakrát objevil v nadějné pozici, jak se později ukázalo, to se ještě zastřeloval. V 69. minutě si ale obránce Filip Blažek počkal na zadní tyči na prodloužení Ewertonova rohu Davidem Lischkou a pohodlně rozvlnil síť. Fotbalisté Baníku Ostrava díky tomu v neděli vyhráli v Pardubicích 1:0. „Trenér mi řekl, že mám být důrazný. Napotřetí to vyšlo, jsem za to rád. Stejně jako za tři body,“ uvedl Blažek, který se vyjádřil i k šancím Východočechů.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Jaký máte pocit z toho zápasu? Jak ho hodnotíte?

Rozdělil bych ho na dva poločasy. V prvním jsme nebyli až tak aktivní, nedařilo se nám hrát naši hru. V poločase jsme se to snažili nějak změnit, řekli jsme si v šatně, co bude jinak, a myslím, že druhá půle tomu odpovídala. Hru jsme zjednodušili, snažili jsme se hrát lépe na míči a držet ho. To se nám podařilo. Potom vznikly dvě situace, které asi neovlivníme. Pardubice dostaly dvě červené karty, s trenérem vlastně tři, ale to už není náš problém.

Baník se další výhrou venku přiblížil Slovácku. Hapal: Mužstvo ukázalo morál

V prvním poločase měly Pardubice tři vyložené šance. Jak jste je viděl?

Pro mě jako obránce je hlavní, že neskončily gólem. To bych k tomu řekl. Šance měli, nevyužili je, naštěstí nás jako vždy podržel Lety, takže jsme se od toho odrazili a zlomili to na naši stranu.

Bylo to o přestávce téma v šatně?

Něco jsme si k tomu řekli, i celkově ke hře, ale to asi zůstane jen mezi námi.

Ve druhém poločase jste vy sám měl dvě tři hlavičky před brankou soupeře, ta poslední byla gólová…

Trenér mi řekl, že mám být důrazný. Dvakrát jsem se zastřeloval, na třetí pokus to tam padlo, zas což jsem vděčný. Stejně jako za tři body.

Prý to bylo nacvičené…

Ano, zkoušeli jsme si to párkrát na tréninku a naštěstí to vyšlo i v zápase.

Vítězný gól obránce Baníku Ostrava Filipa Blažka v Pardubicích.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Baník v Pardubicích zachránila jeho bolest. Standardka? Nacvičené, zaznělo

Závěr zápasu byl nervózní, vy sám jste odvracel dva tři nebezpečné balony. Vzhledem k tomu, že Pardubice dohrávaly v devíti, bylo vše zbytečné, nemyslíte?

Ano, zbytečné. To jsme si řekli s kluky i po zápase. Je třeba to dohrát v klidu, podržet míč, což se chvilkami dařilo. Oni měli šance vyloženě ze standardních situací, které jsme jim zbytečně dali. Z toho pak plynulo, že jsme byli nervózní na míči. Mohli jsme skóre uzavřít na 2:0, pak by závěr byl úplně jiný.

Snažili jste se nenechat se zatáhnout do něčeho a spíše se soustředit jen na hru?

Určitě. Je zbytečné se do něčeho zapojovat, aby nás to vyhodilo z koncentrace. My se snažili hrát svou hru, to si myslím, že se nám dařilo až do poslední minuty.

Po trestu jste s Olomoucí v základní sestavě nebyl. Překvapilo vás, že jste se nyní vrátil?

Ne, že bych to čekal, ale samozřejmě jsem v to doufal a chci se tam udržet co nejdéle. Záleží na trenérovi, na formě. Myslím si, že jako stopeři máme mezi sebou dobré vztahy. Na tréninku i v šatně, takže v tom nevidím žádný problém.

Fanoušci Baníku v Pardubicích, na výjezdu i Mladí chachaři. Hapal udělal změny

Máte tři body, bude díky tomu reprezentační pauza klidnější?

Myslím, že určitě. Vítězství vás vždy povzbudí do další práce. Máme před sebou těžký týden, potom možná zasloužené volno, po kterém se vrátíme a budeme se snažit na tento výsledek a bodový zisk doma navázat. Přenést ho do Vítkovic.

Čím si vysvětlujete, že venku jste vyhráli potřetí za sebou, ale doma čekáte na tři body od září?

Vysvětlení asi nemám. Je to spíše shoda náhod, ale je načase to zlomit. Jediné, co nás může posunout vpřed, je vítězství.