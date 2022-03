„Teď se to právě řešilo. Ani rozhodčí mi nic neříkal, šel k Filipu Kaločovi, který ji dostal. Koukali jsme na livesport, byl jsem tam já, ale to se změnilo,“ oddechl si David Lischka, který nerozhodný výsledek bral.

„I když před zápasem jsme chtěli uspět za tři body, průběh ale nevyzníval pro nás úplně dobře, bod tak bereme,“ dodal.

Měli jste v hlavě, že jste Slovácku třikrát za sebou podlehli?

Popravdě, já o tom nevěděl, ani jsem na to nekoukal. Spíše jsme si připomínali ten minulý domácí zápas, kdy jsme prohráli 1:2. Brzy jsme inkasovali, takže cílem bylo být kompaktní vzadu a nedostat tak brzy gól, protože vývoj utkání to vždy ovlivní. Jsme rádi, že se nám nula vzadu podařila udržet.

Jak se vám hrálo na obrovského Ceciliu?

Obrovský je. (usmívá se) Osobní souboje jsou s ním těžší, než s jinými útočníky, protože je strašně silný. Ale Pokecem (Pokorným) jsme se na něj připravovali. Věděli jsme, že to bude hlavně o soubojích, že mu nesmíme dát prostor, aby si míč zpracoval, otočil se s ním. Prostě být pořád u něj, dorážet ho a to se celkem dařilo.

Na začátku druhé půle jste se museli vyrovnat se několika závary a nepřehlednými situacemi před vlastní brankou…

Koukali jsme na video a věděli jsme, že dávají mnoho centrů na zadní tyč, kde jsou silní. To se prokázalo, protože tam chodili ve velkém počtu. Nějaké závary byly, podržel nás i Honza Laštůvka. Jak jsem řekl, bod z horké půdy na Slovácku bereme, protože hodně mančaftů tady nevyhrává, nebo si neodváží ani ten bod.

A co dlouhé auty Sadílka? Byli jste na ně připraveni?

Příprava byla pečlivá, dali jsme si na ni záležet, ukázali jsme si mnoho situací a jednou z nich bylo i tohle. Sadílek to hází dobře na vysoké útočníky, takže ano.

Sice hrajete v zadních řadách, ale za celý zápas jste vystřelili jedinkrát na bránu. Čím si to vysvětlujete?

Myslím, že se nám dařila rozehrávka zezadu, párkrát jsme si to vyměnili a přešli jsme do útočné fáze, ale tam to také skončilo. Nebyli jsme nebezpeční kolem šestnáctky. Říkali jsme si, že tam od nás musí létat spoustu centrů, protože s tím mají celkem problémy. Bylo jich málo a víc jsme se nedokázali prosadit.

Ozdobou utkání byli bezesporu fanoušci. Souhlasíte?

Byla to také jedna z věcí, na kterou jsme se těšili. Osobně jsem viděl nějaké snímky, jak to tu probíhalo předtím, když jsem za Baník ještě nehrál a musím říct, že je to něco nádherného, když jsou fanoušci s námi. K fotbalu patří, pak si to všichni užíváme víc a má to jiný náboj. I pro hráče Slovácka, kteří se museli cítit jinak, než kdyby tu nikdo nebyl.

Zdá se, že to bude ještě o čtvrté místo pořádný boj, co myslíte?

Myslím, že pro všechny je dobře, že to je vyrovnané a je o co hrát, než aby bylo rozhodnuto. Podle mě to bude boj do posledního kola i v nadstavbě. Musíme sbírat každý bod, každý bod bude důležitý a pro zpestření soutěže je to jen dobře. Pro nás bude důležité i to, aby Sparta vyhrála pohár a čtvrté místo mělo nějaký význam.