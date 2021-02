Tijani si loni odbyl prvoligovou premiéru v Karviné, kam ho poslal Baník na hostování. Letos odehrál jedenáct duelů za tým z Ostravy, dal i svůj první ligový gól, v posledních zápasech ale moc prostoru nedostával, a tak odešel znovu hostovat. Tentokrát do Třince, kde už dříve krátce působil.

„Trenér Straka ho už dříve viděl a líbil se mu. Když slyšel jméno Tijani, tak byl rád a tlačil na to, abychom ho tady dostali. Jsem rád, že se to povedlo,” řekl po Deník generální manažer Třince Karel Kula.

Třineckým kvůli zranění vypadl útočník Leonid Akulinin, jenž bude zřejmě nějakou dobu mimo hru. O to více jsou v Třinci rádi, že se povedlo realizovat příchod Tijaniho. „Měl by dávat branky,” usmál se Kula. „Známe ho, je to mladý fotbalista, který se chce v České republice prosadit. U nás bude mít větší zápasové vytížení a bude moct nabrat zkušenosti, aby se prosadil v Baníku. Jsme rádi, že mu můžeme poskytnout možnosti k dalšímu rozvoji a budeme rádi, když se prosadí a chytne,” dodal.

Na jaře i s Ciencialou

Dalším hráčem Baníku, který bude na jaře oblékat dres Třince, je Lukáš Cienciala. Ten přitom teprve nedávno z Třince do Ostravy přestoupil. „Jde o to, aby měl zápasové vytížení. Není rozhodnuto o tom, kdy se rozjede MSFL, kde by nastupoval za béčko Baníku. Druhá liga se hrát bude, takže bude mít vytížení,” řekl na jeho adresu Kula.

V Třinci se bude rvát o místo taky dvaadvacetiletý záložník Matyáš Buneš, jenž naposledy působil v Bohemians. „Rozhodli jsme se, že ho angažujeme, ale musí ukázat, že na druhou ligu má. Ve velkém fotbale ještě nepůsobil, takže uvidíme, jak to půjde,” řekl Kula na jeho adresu a dodal: „Je to další hráč do středu zálohy, kde máme přetlak. Některým ale končí smlouvy a my se už díváme i na další sezonu.”

MOL Cup se znovu odsunul

Už v úterý 9. února se měl Třinec v rámci MOL Cupu představit proti Baníku, jejich souboj byl ale už potřetí odložen. Na vině jsou vydatné sněhové a dešťové srážky pod vrstvou zmrzlého sněhu, s níž si neví rady ani vyhřívací systémy. Nový termín tak byl stanoven na úterý 23. února od 14:00, znovu na Městském stadionu v Ostravě.