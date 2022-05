Vítězná trefa padla po nešťastném kopu hostujícího Harazima, který Almásimu nacentroval před vlastní branku. „Já jsem ani nevěděl, jak se tam míč dostal. Objevil se přede mnou a snažil jsem se zakončil, co nejlépe. Jsem za to rád,“ popsal po zápase autor šestnácti tref v ligovém ročníku.

Jaký to byl zápas? S prvním poločasem jste spokojeni asi nebyli, že?

Už jsme s Hradcem hráli čtvrtý zápas a víme, že brání velmi dobře. Hrají se třemi stopery vzadu a velmi těžko se to překonává. Celkem dobře kombinují, hrají i tvrdě. Prostě se nám s nimi nedařilo. Konečně jsme to ale prolomili. V prvním poločase měl Hradec dost sil, my se hledali, ale gól na 2:1 nás uklidnil a myslím, že jsme hráli celkem dobře. Třetí gól to pak uzavřel.

Všechny branky jste nasázeli z malého vápna, prosadili jste se důrazem…

Já se o to v malém vápně, nebo v šestnáctce, snažím. Odtud se góly dávají. Já také. Proto si tam hledám prostor. Naštěstí ty centry měly oči a našly nás. Ale už ze sestavy bylo jednoznačně znát, že chceme vyhrát, chceme hrát ofenzivně. Jak jsem řekl. V prvním poločase jsme se oťukávali, hledali, ale ve druhém jsme se našli. Pomohla nám i střídání. Hlavní je, že body zůstaly doma, protože v nadstavbě jsme dosud žádný nezískali.

Ofenzivní sestava, nicméně na branku jste vyslali jen tři střely. Není to málo?

Radši mít tři střely a i góly, než deset střel a gól žádný. Tak jsme to doma měli s Karvinou. Fotbal se hraje na góly, takže je jedno, kolikrát vystřelíte.

Kromě toho, že Baník hraje o čest a vítězství, vy stále útočíte na pozici nejlepšího střelce ligy. Vnímáte to tak?

Jsou dva zápasy do konce sezony, tak se budu snažit nějaké góly přidat. Zajíci se počítají až po konci, tak uvidíme. Každý gól je bonus, když je dávám, tak se týmu daří a sbírá body. Chci určitě pomoci.

Láká vás ta trofej?

Jasně! Lhal bych, kdybych řekl, že ne.

Sledujete střelce jako Jurečka, nebo Beauguel?

Jistě. Ale že bych to přehnaně sledoval, to ne. Koukám na výsledky každého týmu, a když dají góly, tak to vidím. Asi tak.

Třeba to zafunguje už ve středu proti Slavii, s níž to naposledy byla ve Vítkovicích velká přestřelka.

Teď je naší úlohou Slavii, Plzni, nebo oběma zkomplikovat boj o titul. To je náš cíl. Všichni víme, jaký to byl minule zápas, určitě nás nepodcení, ale pro nás to bude svátek. Poslední domácí zápas v sezoně se Slavií, co víc si přát? Doufám, že bude pěkné počasí a lidé nás podpoří.

Asi byste potřebovali plný stadion, viďte?

Čím víc lidí přijde, tím lépe. Když tu hráli v zimě, tak mám dojem, že kvůli covidu tu nikdo nemohl být. Nebo jen pár lidí. Bylo to smutné, na to, jaký to byl zápas. Věřím, že fanouškům uděláme radost.