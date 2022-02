Po utkání, v němž dostal přednost před Ladislavem Almásim, přiznal, že se do Lokotrans Arény těšil. „Od přestupu jsem tu hrál poprvé, znám tu všechny lidi. Byl jsem rád, že jsem nastoupil od začátku, protože od přípravy jsem se cítil dobře. O to větší chuť a motivaci jsem měl,“ vyznal se Klíma, který nasázel už v přípravě tři góly a ze střeleckého rozpoložení nehodlá ubírat.

Jste rádi, že se vám start do jara povedl tím spíše po tom, co se dělo před týdnem na Slavii?

Každý start je hodně důležitý. Minulý týden jsme na Slavii pohořeli, o to víc jsme se na ligu těšili, že to budeme moci odčinit. Boleslav je těžký soupeř, i když od nás byli deset bodů, ale byl to důležitý zápas, takže jsem strašně rád, že jsme to zvládli.

Strávili jste hodně času u videa?

Něco jsme si ukázat museli, to je jasné, ale na druhé straně jsme z toho nechtěli dělat vědu. Co bylo třeba jsme si ukázali, ale víc jsme to směřovali k tomuto zápasu, než se patlat v tom, co bylo na Slavii.

V Mladé Boleslavi to byl bláznivý zápas, co myslíte?

Byl. Věděli jsme, že důležitý bude vstup, nedostat Boleslav do hry. To se dařilo, vedli jsme 1:0, Boleslav musela víc hrát. Dali jsme na 2:0 a měli jsme to ve své režii. Pak jsme ale do poločasu inkasovali. O přestávce jsme si řekli, že to máme dobře rozehrané, vedeme, oni musí hrát, a my čekali okna, která tam budou mít. Po pěti minutách jsme dali na 3:1 a já už věřil, že tady neprohrajeme.

Jak jste prožíval závěr, kdy jste už po vystřídání nebyl na hřišti, Boleslav snížila a měla několik šancí na vyrovnání?

Je to horší než na hřišti. Tam si hráč čas tolik nepřipouští a letí to rychle. Na střídačce je to pomalé, zvlášť pro mě, protože po dvou gólech a při vedení 3:1 jsem chtěl vyhrát. Kor v Boleslavi. Přál jsem si, ať to kluci jakkoliv ukopou. Myslím, že to zvládli super a vyhráli jsme.

Překvapilo vás, že kolik prostoru jste dostal od stoperů?

Oni hráli dost na riziko. Kolikrát jsem na půlce zůstával sám jeden na jednoho s Markem Suchým. Oni ale hráli tvrdě, byl to tvrdý zápas, což jsme věděli. Museli jsme si to odbouchat a z toho pramenily i přišly góly.

Cítíte se být aktuálně jedničkou v útoku Baníku před Ladislavem Almásim?

Neřekl bych, že někdo z nás je jednička. Začal jsem já, dal jsem tři góly v přípravě, tak jsem doufal, že by to mohlo vyjít. Dřív jsem míval problémy se zraněními, teď jsem přípravu absolvoval celou, takže se fakt cítím dobře a nastoupit jsem chtěl. Snad v tom budu pokračovat.

Sedm gólů jste nasázel v předchozích sezonách za celý rok, tak myslíte, že letos můžete mířit na deset, nebo i výš?

V Boleslavi jsem dal dvakrát po sedmi gólech, ale ve druhé sezoně jsem měl jen devatenáct zápasů. Měl jsem dlouhodobé zranění, takže by jich mohlo být víc. V Ostravě se cítím dobře, možná věkem nebo zkušeností se ode mě góly očekávají. Snad hranici deseti branek letos prolomím.

Trenéři vyslali do základní sestavy hned čtyři nováčky, jak jste viděl jejich přínos pro tým?

U všech si to sedlo. I Arťom (Koncevoj) když nastoupil v průběhu, byl ve hře cítit. Ale třeba Ubong (Ekpai) je ligou ostřílený, má zkušenosti, takže se o jeho kvalitě ví. Teď to prodal a hodně nám pomohl.

Teď asi důležité potvrdit vítězství dvakrát doma, že?

O to víc jsme tu chtěli vyhrát. Víme, že hrajeme dvakrát doma a musíme to zvládnout, ať hrajeme s kýmkoliv. Po tomhle utkání můžeme jít sebevědomě do těch dalších.

Nebudete ale moci počítat s Nemanjou Kuzmanovičem, který se vykartoval. Navíc pro příště je v ohrožení dalších sedm hráčů včetně vás (Almási, Ekpai, Kaloč, Klíma, Lischka, Ndefe, Svozil). Vnímáte to jako problém?

Asi nepříjemnost to může být, hlavně ať se najednou nevykartuje čtyři pět hráčů. Dnes dostal čtvrtou žlutou Kuzma, tak si to odstojí, ale jsou tam další, kteří mohou hrát. Třeba Laco. Moc se toho nezmění. Padne to asi na každého, ale důležité bude, aby se tak nestalo u pěti lidí najednou.