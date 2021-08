Proti Jablonci a Zlínu se sice střelecky neprosadil, o víkendu v Českých Budějovicích už však ano a měl tak podíl na výhře 3:1. Po centru Gigliho Ndefeho skóroval netradičně hlavou. „Ani jsem nevěděl, že to zapadlo do sítě,“ usmíval se dvaatřicetiletý střelec po zápase na tiskové konferenci, když popisoval situaci.

„Byl to krásný centr od Gigse, měl jsem to trochu dál od sebe, zkoušel jsem tam skočit a vrátit to na přední tyč. Spadl jsem dolů a jak říkám, ani jsem nevěděl, že je míč v síti. Jen jsem viděl, jak kluci mají ruce nahoře a radují se, tak mi to došlo. A šel jsem s nimi slavit ke kotli,“ dodal Kuzmanovič.

Baníku první gól pomohl. V dalším průběhu přidal druhý Daniel Tetour, a i když domácí snížili, všechny body přece jen putovaly do Ostravy. „Ještě jsme tam měli dvě tři šance. Víc než soupeř, i když celkově to bylo vyrovnané utkání. Po inkasovaném gólu kluci poctivě bránili a udrželi to. Navíc jsme ještě přidali pojistku,“ byl rád Kuzmanovič, jenž si pochvaluje i svou formu a rozpoložení.

Velký vliv na tom má fakt, že mohl absolvovat celou přípravu bez omezení. Vše pak vyvrcholilo dvěma góly v generálce v Zabrze. „Důležitá věc. Na jaře to pro mě bylo těžké, protože jsem měl podruhé covid, pak prasklý sval a v podstatě dva měsíce jsem byl mimo. Pak se do toho blbě naskakovalo, z fyzického i herního hlediska,“ přiznal s tím, že nyní cítí od trenérů důvěru.

„Přípravu jsem měl dobrou, makal jsem, odtrénoval jsem všechny tréninky, takže to se pak projeví. Já vím, co umím, když jsem na tom fyzicky dobře,“ říká Kuzmanovič.

V Českých Budějovicích to podle něj bylo těžké nejen kvůli soupeři, ale i z důvodu počasí. „Po týdnu, kdy vlastně jen pršelo, běhalo se dobře, bylo najednou třicet stupňů. Fyzicky náročné utkání, takže si vítězství proti kvalitnímu mančaftu ceníme. Jsem rád, že máme celkem šest bodů,“ poukázal na dosavadní zisk.

„Na druhé straně sezona teprve začala, jsou to jen tři zápasy, takže musíme dál naplno pracovat,“ podotkl Nemanja Kuzmanovič.

Baník se nyní nachází v solidní formě, Kuzmanovič ale nechce nic zakřiknout. „Musím zaklepat, že se to odvíjí od té práce, od toho, že celý tým maká a je to vidět na proměňování šancí. V prvním zápase to možná ještě úplně nevyšlo, ale se Zlínem a v Budějovicích už ano, takže jen tak dál,“ uzavřel zkušený fotbalista.