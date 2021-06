/FOTOGALERIE/ Žádný zvrat, vše dopadlo podle očekávání. Fotbalový obránce a člen širšího kádru reprezentace Patrizio Stronati přestupuje do maďarského Puskáse. Druhý celek uplynulé sezony tamní nejvyšší soutěže tak dotáhl do konce značnou snahu, která trvala už od zimy.

Brankář Baníku Jan Laštůvka a Patrizio Stronati (vpravo). | Foto: Deník/Petr Kotala

Baník sice nechtěl o svou šestadvacetiletou oporu zadních řad přijít, nakonec však majitel Václav Brabec k přesunu svolil. „Zájem Patrizia o přestup do Puskáse byl ale natolik enormní, že trvat na jeho setrvání v Baníku by se v konečném důsledku mohlo ukázat jako kontraproduktivní. Proto jsme se jej nakonec rozhodli uvolnit a odchod mu na jeho přání umožnit. Děkujeme Patriziovi za vše, co v Baníku odvedl. Ať se mu v novém působišti daří,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.