/ROZHOVOR/ Ze své pozice s očekáváním sledoval, s jakými tresty odejdou „hříšníci“ nedělního pražského derby Jan Bořil, Pavel Řehák, Ladislav Krejčí a Miroslav Baranek. Vyjma prvně jmenovaného však Svatopluk Pešat, předseda disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS), není spokojený. „Určitě bych přidal,“ řekl Deníku.

Fanoušci při utkání Baník Ostrava - Zlín (23. září 2023). | Video: Petr Kotala a David Hekele

Pojďme tedy postupně. Souhlasíte s výší trestu pro Ladislava Krejčího?

Podle mého názoru jsou to neadekvátní tresty. V přímém přenosu našeho největšího zápasu, na který se všichni těšili, je plný stadion, a co si někteří dovolili? Zrovna Krejčí. Celé utkání běhá, nadává rozhodčímu, pak předvede tohle… Neadekvátní. Určitě bych mu přidal.

Co Jan Bořil?

No, čtyři utkání… Dejme tomu.

A pak tady máme z realizačních týmů Pavla Řeháka a Miroslava Baranka?

Ti na hrací ploše neměli vůbec co dělat. Nechápu, jak se v jejich případě můžeme bavit o jednom utkání. Tresty měly být úplně jiné. Hráče beru, jsou v emocích, přímo v dění, takže se prostě tohle někdy stane, ale trenéři a funkcionáři by to měli spíše uklidnit, ne běhat po hřišti a ještě to eskalovat. Kromě Bořila bych všem dalším přidal.

Baník v poháru udržela obrana. Frydrych: Úleva. Mysleli jsme, že to půjde samo

Není na čase zavést opravdu exemplární trest, který bude bolet, a kdy se dá najevo, že kultivace prostředí není jen fráze? Ať už za urážlivá trička a choreo, nebo vhazování dělbuchů do sektoru soupeře?

Řeknu vám to jednoduše. Z toho fotbalu jsem zhnusen. Opravdu. Jestli tohle má být zrcadlo našeho fotbalu, tak je to tragédie. A kdo se na tom všechno podílí, ti hráči jsou možná těmi posledními. Víte, čemu se divím?

Povídejte…

Dneska máme na stadionech kamery, přitom na každém utkání létají dělbuchy, pyrotechnika, a nic se neděje. Klub případnou pokutu v klidu zaplatí, tváří se, že ho diváci – vlastní fanoušci – poškodili, přitom je rád, že tam chodí, a jede se dál. Neumíme si s tím poradit. Angličané doma problém nemají, ale jakmile vyjedou ven do Evropy, dělají stejné problémy, jako naši. Neumíme si to pohlídat. Nebo nechceme. Ale neházel bych to jen na kluby, pořadatele, nebo celý fotbal…

A na koho?

Tohle je celospolečenský problém. Řešit ho musíme všichni, bez ohledu na to, jestli máme nebo nemáme fotbal rádi. Já ale recept neznám. Každopádně tohle jednání je odrazem celé naší společnosti. Každý si myslí, že si díky demokracii může dělat, co chce, ale takhle to není.