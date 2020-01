„Kluby jsou takřka dohodnuty. Nyní už se čeká jen na rozhodnutí Martina Šindeláře, který by měl být součástí Svozilova transferu,“ řekl člověk, který má k Baníku blízko.

I kdyby Šindelář, zkušený střední obránce, do opavského klubu neodešel, je připravena varianta číslo dvě. „Baník by za Svozila dal větší částku, pokryl by celý plat Helešice a případně by ještě pustil jednoho hráče, pokud by o něj v Opavě měli zájem,“ dodal zdroj Deníku.

Vypadá to tak, že příběh „Svozil a Baník“ se blíží do finále.