Pocházíte z Chebu. Jaké to je v Ostravě pro kluka z opačného konce republiky?

(s úsměvem se zamýšlí) Abych neurazil… Jsme tady spokojeni. Máme byt v Porubě, kde nám nic nechybí. Máme malou dceru, jsou tam parky, takže vše v pořádku.

Ve hře bylo i angažmá v Polsku, co rozhodlo pro Baník?

Bylo to složité. Byl jsem už jednou nohou v Polsku, pak jsem se vracel, protože se zranil Kudy (Kůdela), takže mi to neklaplo. Půl roku nato jsem byl v Polsku znovu, absolvoval jsem dvě zdravotní prohlídky, ale neprošel jsem skrz to koleno. Tam jsem zjistil, že stále není v pohodě a musel jsem opět na operaci. Spojil se se mnou pan trenér Smetana, který mi vyšel vstříc, že by mě chtěl i tak. Že se tady doléčím, snad něco odehraji a pak se uvidí, za což jsem určitě vděčný. Bylo to krásné gesto. A proto jsem tady.

Co pro vás znamenalo, že i přes to, že jste nebyl zdravotně úplně v pořádku, vás Baník chtěl?

Vážím si toho. Bylo to takové překvapení. Trochu jsme se bál, co bude. Ale Baník se ozval, chtěl jsem, aby to dopadlo. Bylo tam i to hostování s opcí. Kdyby se náhodou něco nepovedlo, tak bych šel zpátky. Jsem rád, že jsme se doléčil, něco odehrál a Baník opci uplatil. Takže jsem baníkovec…

Motivaci vrátit se do Slavie jste už neměl?

Šlo o hostování s opcí, už to bylo, nechci říct, že jasné, ale věděl jsem, že když bude mít Baník zájem, tak zůstanu tady. A samozřejmě zájem jsem měl i já.

Trenér Pavel Vrba o Ladislavu Takácsovi

„Určitě je to zkušený hráč, ani nevím, kolik má ligových startů. V Baníku možná po Laštym (Laštůvkovi) nejvíc. Svou pozicí budí respekt, takže je dobře, že takoví hráči do Baníku přicházejí. Vzhledem ke složení mužstva ho vidím spíše na šestce (defenzivním záložníkovi), protože stopeři tu jsou. Zároveň potřebujeme výšku a důraz ve středu pole, což Laco splňuje.“

Jak na angažmá v Edenu budete vzpomínat?

Zažil jsme tam krásná léta, krásné časy. Byl jsem tam necelé tři roky. Mám hodně zážitků, jen dobré vzpomínky. Trochu mě mrzí, že mi to nevyšlo úplně zdravotně. Asi půlku toho angažmá jsem promarodil. Takže je to takové smíšené. Asi by to bylo veselejší, kdybych toho odehrál více a byl zdravý.

To už teď jste?

Jsem. V plné síle. Uvidíme po přípravě. Pro mě bude důležité přežít ji ve zdraví. Pak si myslím, že nebude žádný problém.

Trenér Pavel Vrba vás vidí spíše na postu defenzivního záložníka, než jako stopera. Jste s tím smířený?

No… To teď slyším poprvé. (směje se) Víceméně je mi to jedno. Kam mě trenér dá, tam se budu snažit plnit pokyny a hrát co nejlépe, jak umím. Abych si vybíral, jestli stopera, nebo zálohu, to ne. Takže budu rád, když budu hrát.

Trenér je nový, co vám první trénink s ním ukázal?

Naznačil nám, co bude chtít hrát.

Prozradíte to?

(směje se) Byl to první trénink, nevím, co k tomu říct víc.

Je pro vás jednoduší zapojit se do týmu, když už tady jste půl roku?

Tak určitě je to výhoda. Už kluky znám. Znám všechny tady od realizačního týmu po mužstvo.

Ale poznáváte třetího trenéra za půl roku…

Je to tak. Co k tomu říct… (pokrčí rameny)

Jaký je váš osobní cíl v Baníku?

Dostat se trochu zpátky do povědomí. Dlouho jsem nehrál, vrátit se do formy a odehrát sezonu vkuse. Nejméně sezonu. Trochu se zvednout.