Při absencích ve středu obrany dostal přednost před Martinem Chlumeckým, nakonec odehrál 75 minut. „Těžká a náročná zkouška, ale koleno drží. Po zdravotní stránce to bylo dobré. Jen jsem ke konci začal cítit únavu. Už své tělo znám, tak jsem to nechtěl riskovat,“ popsal po utkání své pocity Takács.

Jak byste zhodnotil samotný zápas?

V naší hře můžeme najít něco pozitivního, mělo to nějakou tvář, bohužel jste dostali dva góly po hloupých chybách. Na druhé straně jsme měli štěstí při vstřeleném gólu. Tam jsme si ten vyrovnaný stav měli pohlídat, paradoxně jsme brzy inkasovali. Je to napůl. Spíše převládá zklamání, ale myslím, že se nemáme za co stydět a z tohoto utkání můžeme určité prvky přenést do středy, kdy máme doma Jablonec.

Co se stalo u prvního gólu, kdy nikdo z obrany nereagoval na dlouhý míč Santose? Špatná komunikace?

No, byl tam dlouhý balon do pravé strany, kde Mosquera zaběhl mezi krajního beka a stopera. Já to moc neviděl, ale odpoutal se, běžel sám na branku. Musím se na to podívat. Těžké takhle říct.

Trenér mluvil o individuálních chybách, ta doprovázela i druhý gól, že?

Oba byly po chybách. Ten druhý z naší standardky. Nechci říkat, kdo co jak měl udělat. Neviděl jsem to. Chyb tam bylo víc. Nakonec vyplaval sám na malém vápně. Po videu se ukáže, já toho moc neviděl, ale bylo na první pohled jasné, že šlo o hloupé góly.

Jak se vám hrálo s Jakubem Pokorným ve stoperské dvojici?

Hráli jsme spolu poprvé, i když se známe z mládežnické reprezentace. Nemyslím si, že to bylo špatné, ale jsou tam věci ke zlepšení. Jen se musíme sehrát, jestli bude možnost a navázat na to. Nemyslím si, že bychom propadli.

V Plzni jste nevystřelili na bránu. Co zlepšit pro utkání s Jabloncem?

Plzeň je skvělé mužstvo, hrají dobře. A co zlepšit… Měli jsme pasáže, kde jste dobře drželi balon, dostali jsme se do nich, takže se takto prezentovat dál. Čím víc to takhle budeme dělat, tím lépe nám to půjde. Navázat na tento styl.

Jak se cítíte za těch pár týdnů v Baníku?

Jsem spokojený. Nic mě neodradilo, nic mě nepřekvapilo, jsem v Baníku rád, líbí se mi tu. Kluci jsou v pohodě, vše šlape. Jen doufám, že budu sbírat minuty a trochu se tady nakopnu.

Hrajete ve středu s Jabloncem, a pak hned v sobotu na Spartě. Pokud byste dostal příležitost, po fyzické stránce nebudete mít problém?

Uvidíme. Nechci říkat to ani to. Bude záležet, jak se budu cítit zítra (v pondělí), co ten zápas se mnou udělá. Jsem ale připraven.