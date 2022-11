„My nepředpokládali, že to tu bude jen tak. Nehráli jsme špatně, jen nás možná překvapili, že nebyli úplně zalezlí, chtěli s námi hrát fotbal a pár šancí měli,“ hodnotil Martin Hrubý, kterému pomohlo i štěstí, když domácí nepotrestali chybu mladíka v rozehrávce. Drozda netrefil prázdnou branku. „To se mi nepovedlo,“ přiznal.

„Byla to rozehrávka od brankáře, vyhnal jsem to, koukal jsem se doleva. Karel Pojezný mi sběhl a byl sám, tak jsem mu to dal. Vrátil mi to, ale útočník mě zavřel a já mu to kopl do nohy. Naštěstí ze šestnáctky hráč netrefil branku. Zatrnulo mi,“ popsal.

Přitom hra nohami má patřit k silným stránkám mladíka. „Ne že bych s tím měl problém, ale silnější nohu mám lepší. Na levačce musím ještě hodně pracovat, aby to bylo tip ťop,“ věděl Hrubý.

Aby tomu tak bylo, má v Baníku ideální podmínky. Jedničkou a jeho mentorem je velezkušený Jan Laštůvka, v klubu už nějakou dobu působí i legendární gólman Luděk Mikloško.

Brankář ostravského Baníku Martin Hrubý.Zdroj: FC Baník Ostrava

„Laštymu chci poděkovat za to, co pro mě dělá. Ze začátku jsem měl respekt, ale pak to spadlo, zjistil jsem, že je v pohodě. Jako já. Super parťák, je hodný, poradí, v podstatě můj vzor. Aspoň z poloviny bych to chtěl dotáhnout tak daleko, jako on,“ vyznal se.

S Luďkem Mikloškem ve Velvarech hodně komunikoval. „Říkal, že to bylo dobré. Já jsem mu odpověděl, že od sebe čekám víc. Škoda jedné chyby, jinak by to šlo,“ pronesl sebekriticky. „Ale ještě když jsem v minulé sezoně byl v dorostu, dělal poradce trenérům brankářů, chodil často na tréninky, radil mi, takže ho znám. Teď je výš, nemá tolik času, ale když něco vidí, řekne mi,“ pochvaloval si Martin Hrubý.

Aktuálně je v hierarchii ostravských brankářů dvojkou. „Lašty asi bude chytat, dokud bude zdravý, ale pro mě se nic nemění, pořád pracuji stejně. Můj sen je, abych si ještě v této sezoně zachytal ligu,“ vylíčil.

V dnešním duelu 13. kola FORTUNA:LIGY v Plzni ale bude – pokud se nestane něco nečekaného – krýt záda zkušenějšímu Laštůvkovi. I díky svému výkonu by však mohl za áčko nastoupit ještě v roce 2022. V osmifinále MOL Cupu, které je plánováno na víkend 19. a 20. listopadu. „Nemám informace, že to budu chytat, takže jako jistotu to neberu. Budu pracovat stejně a uvidíme, jestli mi trenér dá šanci,“ uzavřel skromně Martin Hrubý.