„Robert je u nás stále pod platnou smlouvou, ale po konzultaci s trenérem jsme se rozhodli, že mu nebudeme bránit v odchodu do Jablonce, který o něj projevoval velký zájem. Na jeho post máme alternativy a navíc je před námi celý letní přestupní termín,“ řekl sportovní ředitel Baníku Ostrava Marek Jankulovski.

Hrubý opouští klub po třech a půl letech. S Baníkem jako host ze Slavie zažil sestup do druhé ligy v sezoně 2015/2016, po půlročním působení v Teplicích pak ale už jako kmenový hráč Baníku s mužstvem zase vykopal nejvyšší soutěž zpátky. Modrobílý dres doposud oblékl v 99 ligových utkáních, ve kterých vstřelil 12 branek.

V letošní sezoně se Hrubý v Baníku spíše hledal. Celkem odehrál 25 zápasů, v nichž zaznamenal gól a dvě asistence. Trefil se 30. září v duelu s Příbramí (3:0). Po příchodu trenéra Kozla se jeho minutáž snižovala. V červnovém šlágru se Slavií (2:2) nahradil v 69. minutě Kuzmanoviče, přesto nedohrál, když byl v 85. minutě ze hry stažen.

„Novou výzvu jsem potřeboval. V Ostravě jsem strávil skoro čtyři roky, takže se na to moc těším. Věřím, že to bude alespoň stejně úspěšný rok pro Jablonec, jako byl tento. Jablonec je klub, který každý rok hraje o nejvyšší příčky, takže z tohoto pohledu je to pro mě nová zkušenost, protože jsem evropské poháry ještě nehrál," prohlásil Robert Hrubý.