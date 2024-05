Rivalita mezi fotbalovými kluby Spartou Praha a ostravským Baníkem je letitá. Další díl napíše úterý, kdy se na Letné oba celky střetnou v rámci 3. kola nadstavbové skupiny o titul FORTUNA:LIGY. Jasným favoritem duelu jsou domácí, kteří se mohou přiblížit titulu, Slezané bojují o čtvrté místo na dálku s Mladou Boleslaví. K tématu rivality těchto dvou českých klubů nedávno promluvili v Ostravě při talk show TIKI-TAKA osobnosti historie Baníku – Milan Baroš a Marek Jankulovski.

Tomáš Řepka a Miroslav Matušovič. Hráčů, kteří odešli z Bazalů na Letnou, ať už přímo, nebo přes jiný klub, je spousta, ale tato dvě jména jsou zmiňována nejčastěji. Asi i proto, že na ostravské fanoušky působí jako červený hadr na býka.

Je však známo, že laso z nejúspěšnějšího českého klubu v historii dostal například i Václav Svěrkoš, nedávno o podobném případu ale promluvili i Baroš s Jankulovským, přičemž prvně jmenovaný nechápe hráče, kteří z Baníku do Sparty opravdu odešli. „Jim se muselo něco stát,“ usmál se na konci dubna v ostravské aule Gong při show TIKI-TAKA.

„Když jsem odcházel do Anglie, měl jsem nabídku ze Sparty, ale panu manažerovi Paskovi jsem řekl, že nejdu. A když jsem se vracel z Turecka, řekl mi, že mám na stole od Křetínského (majitel Sparty) smlouvu. Stačí, abych si dopsal částku jako plat. Zeptal jsem se, co třeba tři miliony eur. Odpověděl, ať neblbnu, že on mi to dá. Tak jsem smlouvu roztrhal a šel do Ostravy hrát zadarmo,“ rozesmál vítěz Ligy mistrů z roku 2005 s Liverpoolem sebe i patnáct stovek lidí v sále.

Ke Spartě se váže i jeden z nejslavnějších Barošových gólů. V dubnu 2018 rozhodl druhý nejlepší střelec v historii české a československé reprezentace ve Vítkovicích o vítězství Baníku 3:2. „Dva góly mám speciální. Na Euru Holandsku a tenhle, protože jsme se tím zachránili,“ přiznal tehdy.

Zajímavou historku v souvislosti se Spartou přidal i Jankulovski. „Málokdo ví, že po mém návratu do Česka přišel do Sparty trenér Stramaccioni, měli jsme schůzku a asi si tajně představoval, že bych působil v realizačním týmu,“ nadhodil nejprve vítěz Ligy mistrů s AC Milán z roku 2007.

Zleva: Petr Švancara, Milan Baroš a Marek Jankulovski.Zdroj: Lukáš Ston/Tiki-Taka Live

Odpověď byla pro něj jednoduchá. „Italsky jsem mu asi během deseti vteřin vysvětlil, že to nejde. A pak když přijel do Ostravy, přiznal, že nevěděl, že rivalita je tak velká,“ pokračoval Marek Jankulovski. „Lanařil i další spoluhráče, ale nakonec to zabalil,“ dodal.

Je to již téměř deset let od doby, kdy Baník naposledy v lize uspěl na Spartě a odvezl si tři body. Před necelými třemi týdny na Letné padl 3:4. „Ale nebýt těch vašich kiksů vzadu, bůhví, jak by to dopadlo. Byli jsme zralí to ještě zremizovat,“ připomněl při TIKI-TAKA scénárista Petr Kolečko, fanoušek Sparty.

„Všichni víme, že Sparta je největší rival, že se celá Ostrava semkne, všichni se těší a je to vyhecované. Měl jsem možnost u toho být jako člen vedení, chcete u toho být a je radost se na to dívat,“ nabídl na vzájemné souboje svůj pohled Marek Jankulovski.

Naplní se předpoklady i v úterý, nebo Baník pod vedením Pavla Hapala překvapí? „Jsou před námi ještě tři zápasy. Venku sice máme Spartu a Plzeň a doma Slovácko, ale může se stát cokoliv. Samozřejmě, dnešní výsledek nám vůbec nepomohl, protože se Boleslav dostala před nás o dva body,“ věděl v sobotu útočník Filip Kubala.

„Už to nemáme ve svých rukou, ale pořád máme tři zápasy a když je vyhrajeme, tak nevěřím, že Boleslav všechny tři vyhraje. Musíme každý zápas hrát, jako by to byl náš poslední, třeba zápas o titul. Jestli tu chceme přivést Evropu, čtvrté místo tak v těch třech zápasech musíme na hřišti nechat úplně všechno a je jedno s kým hrajeme,“ pokračovala letní posila z Hradce Králové.

„Kdy jindy, než teď bychom měli něco urvat?“ zeptal se rovněž Kubala.