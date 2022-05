„Ten rok byl pro mě velmi inspirující a obohacující a zároveň vyčerpávající, hodně mi to dalo. Rodinu mám ale v Německu a postupem času mi začala hodně chybět. Cítím potřebu ji vrátit, co pro mě v průběhu fotbalové kariéry obětovala, a to byl důvod, proč jsem se teď rozhodl vrátit domů,“ řekl Tomáš Galásek. „Baník budu samozřejmě nadále sledovat a fandit aspoň na dálku.“