Byl by to skvělý gól i bez té teče?

To nevím, ale myslím si, že to šlo na bránu. Jestli by to skončilo gólem, netuším. Ale Uchenna to tečoval a oddychli jsme si.

Myslíte, že to tečoval vědomě, nebo jste ho prostě trefil?

(smích) Asi to druhé.

Hráli jste dlouhou přesilovku, ale využít jste ji dlouho nedokázali. Bylo složité se tam přes bránící Hradec dostat?

Po té červené kartě to je vždy především o trpělivosti, dostat se do jejich obrany. My jsme trpěliví byli a vyplatilo se nám to. Měli jsme tam nějaký tyčky, břevna a vypadalo to, že nám není souzené dát dneska gól. Ale nakonec to vyšlo.

Nemyslíte si, že červená karta utkání spíše ublížila?

Trošku jo. Rozbila děj zápasu, pak už to bylo jen o nás a o tom dostat se do té obrany. Vytvořit si nějaké šance. Nějaké jsme si vytvořili, hlavně ve druhé půlce, ale nevyužili jsme je. Škoda, ale jsme rádi i za takové vítězství. I když mohlo být větším rozdílem.

Spousta centrů, ale nedařilo se vám nacházet nikoho ve vápně. Nakonec střelba byla lepší řešení…

Hlavně jsme si říkali, že to po centrech půjde. Nějaké náznaky tam byly, v malém vápně tam míč skákal, ale nedotlačili jsme to do branky. Ve druhém poločase jsme se začali pokoušet více střílet, říkali jsme si, že ty střely nám pomůžou a nakonec se to stalo.

Přitom mohlo být hůř, protože soupeř kopal penaltu…

To jsem si říkal, že to nedopadne dobře. Ale Markýz (Markovič) nás podržel. Odvedl skvělou práci.

Druhá vydřená domácí výhra. Je to po té minulé sezoně a domácích ztrátách přesně to, co potřebujete?

Asi ano, protože nám to pomůže. V minulé sezoně jsme tyhle zápasy nezvládali, buď to skončilo remízou, nebo jsme prohráli. Teď podruhé jedna nula, i to se počítá a nikdo se na to nebude ptát, jaký byl průběh. Důležité jsou tři body do tabulky.

Co zápas ukázal směrem k odvetě s Kodaní?

Že musíme být trpěliví a hrát kombinační fotbal. S Kodaní by to mohlo jít. Uvidíme, s čím přijedou, ale už tam jsme si potvrdili, že proti nim dokážeme hrát. Budeme se snažit se dobře připravit a zdolat je.

Jako Hradec ale asi betonovat nebudou, že?

To si myslím, že určitě ne.

Hřiště nevypadá v dobrém stavu. Lepší se to?

Myslím, že proti Jablonci to bylo horší, i když nějaké díry tam jsou a jednou mi balon nepříjemně odskočil. Musíme na to být nachystaní.

Přišla na vás nabídka z Minnesoty, jak jste se k tomu stavěl?

Nějaká komunikace proběhla, i s rodiči, s přítelkyní a s agentem. Ale nakonec to asi nedopadlo. Moc jsem o tom ani nepřemýšlel, ale když to bylo na stole, tak jsme se o tom začali bavit. Pak ale Baník stopnul komunikaci, ani nevím, jak přesně to bylo, tak jsem to vypustil z hlavy. Jsem tady na Baníku a zatím zůstávám.

Ideální je asi postoupit dál v Evropě a ukázat se, že?

Bylo by ideální přejít přes Kodaň, myslím, že v dalším předkole jsou papírově lehčí soupeři. To by bylo možná trochu lehčí. Ale nejprve je před námi čtvrtek, na který se musíme dobře připravit.