/ROZHOVOR/ Bezpochyby patří k největším překvapením celé ligy. V létě přišel Tomáš Rigo do ostravského Baníku spíše jako investice do budoucna, která se potřebuje ještě rozehrát a postupně zapadnout do nejvyšší soutěže. Jenže když se nedařilo, dostal jednadvacetiletý rodák z Popradu šanci, kterou už nepustil.

19. kolo první fotbalové ligy: FC Baník - SK Slavia Praha, 17. listopadu 2023, Ostrava. Tomáš Rigo z Ostravy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Slovenský záložník a reprezentant do 21 let se zařadil mezi opory, v neděli přidělal svým gólem starosti i Slavii, odkud na Bazaly přišel. „Na velké soupeře se umíme nachystat, ale bohužel…,“ povzdechl si po prohře 2:3.

„Musíme se z toho poučit do jarní části sezony, vzít si z toho to nejlepší, co se tu se Spartou a Slavií udělalo a pokračovat v tom. Věřit, že příště to bude mít šťastný konec,“ dodal Tomáš Rigo.

Čím jste podle vás zápas ztratili?

Dva góly jsme jim zbytečně darovali ze standardních situací. To se na této úrovni nemůže stávat. To bylo dneska od nás špatné.

Naštvaný trenér Baníku o Tankovi: Nechápu, bylo po zápase. Kde chce posílit?

Byly jen darované, nebo tam byl i kus smůly?

Gól na 2:2 byl z autu. Propadli jsme, dvakrát nám to spadlo ve vápně, což se nemůže stát. A ve druhém poločase z rohu… Celý týden jsme si říkali, že musíme bránit normálně, ale zase nám to tam nějak propadlo, a už jsme to nedokázali zachránit.

V minulých letech Baník proti takovým soupeřům nehrál tak odvážně. Je to cesta, jak proti nim uspět?

Se Spartou jsme zjistili, že na ně musíme vylézt, snažit se je atakovat a hrát rychlý fotbal dopředu, což se dařilo. I dneska to bylo vidět, bohužel zatím to není se šťastným koncem pro nás.

Dostali jste první gól, ale pak přišel výborný obrat.

Ten gól na 1:1 nás nastartoval. Pak jsme měli skvělou pasáž hry, nějakých patnáct minut jsme je tlačili, byly z toho dva góly. Škoda, že jsme to vedení neudrželi aspoň do konce poločasu.

Tomáš Rigo (vpravo).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kouč Slavie s Ewertonem nepočítá: Záleží na Baníku i dalších zájemcích. A Tanko?

Oba góly byl stejné, ten váš původně připisovali Buchtovi…

Slyšel jsem, že hlasatel hlásil Buchtovo jméno. Naštěstí to pak opravil. Jsem rád za gól a snad jich bude více.

Buchta říkal, že ostatní učí tu svou šajtli. Platí to i pro vás?

Spíše já na tréninku učím jeho. (směje se). On toho víc proměňuje v zápasech. Střelbu trénujeme a konečně nám to tam spadlo zpoza vápna. V minulých zápasech se nám nevyplácelo, že jsme to chtěli až moc přehrávat, dojít s míčem až do brány, tak jsme si říkali, že na tomto terénu musíme střílet. Dvakrát to tam padlo.

Slavil jste proti svému bývalému klubu naplno. Neuvažoval jste, že byste se mírnil?

Když dám gól… Víte, nedávám jich hodně, takže když se to povede, snažím si to co nejvíce užít. Jsem rád, že mi to tam proti Slavii padlo. Věděli jsme, že jsou naběhaní, že jsou kombinační mužstvo. Snažili jsme se je presovat, napadat, což od nějaké patnácté minuty vyplácelo. To jsme dokázali i těmi dvěma góly. Jak říkám, škoda, že jsme to neudrželi do poločasu.

Obraty, pět gólů i zkrat Tanka. Baník Slavii zatápěl, favorita zachránil Bořil

Nakonec ale Slavia skóre opět otočila, navíc jste museli po vyloučení Abdullahi Tanka dohrávat v deseti. To asi bylo složité, viďte?

Jo, jo. Ani nevím, co se stalo. Musím se na to podívat, ale je pravda, že proti Slavii hrát v oslabení je těžké. Přesto jsme měli šance, dali jsme i tyčku, Karel Pojezný dobře střílel. Bohužel jsme už nic neproměnili.

Jak hodnotíte svůj první pořádný půlrok v lize?

Jsem za něj rád. Ze začátku jsem moc nehrál, ale pak se to rozběhlo a od té doby jsem nechyběl v sestavě ani jednou, za což jsem rád, a děkuji trenérovi za šanci. Snažím se to splácet výkony na hřišti. Škoda, že jsme měli několik zbytečných domácích ztrát, ale jsme v top šestce, takže to můžeme hodnotit pozitivně. Teď na to na jaře navázat.