V reprezentační pauze vyhlásili ústy sportovního šéfa Luďka Mikloška útok na čtvrté místo, teď mají první příležitost ukázat, že nešlo jen o plané řeči. Fotbalisté Baníku Ostrava vyrazí v neděli do ligového finiše v rámci 26. kola FORTUNA:LIGY duelem proti Teplicím. Úkoly? Nahradit v záloze vykartovanou oporu Tomáše Riga a ukončit sérii domácích neúspěchů. Pomoci by k tomu mohly na Velikonoce i děti, které mají vstup zdarma.

Jsou to tři týdny, kdy Baník nezvládl ve Vítkovicích utkání s Olomoucí. Nevole fanoušků byla obrovská, a i když přišlo těsné vítězství v Pardubicích, díky čemuž je Baník pátý s dvoubodovou ztrátou na čtvrté Slovácko, spekulacím ohledně budoucnosti Pavla Hapala na lavičce Slezanů není konec. Utlumit je může jen další výhra, jenže proti stojí soupeř nepatřící v Ostravě mezi oblíbené.

Porazit Teplice doma? Pro Baník již několik let složitá zkouška. Na Stínadlech to celku z Bazalů jde, naposledy tam výhru trefil Ladislav Almási. Na vlastní půdě ale až loni na jaře ve skupině o záchranu ukončil výhrou 2:1 negativní sérii, kdy během čtyř zápasů získal jediný bod.

„Teplice jsou protivný, nepříjemný, dobře a poctivě bránící soupeř, který se nikam nepožene. Bude trpělivě čekat na chyby, na standardky a vyrážet z bloku do brejků. Nečekám, že budou hrát něco jiného, než třeba posledně Olomouc. Zvlášť když všichni vidí, že to na Baník funguje,“ odhaduje ve svém komentáři pro Deník legendární ostravský záložník Martin Lukeš.

Poukazuje tím také na fakt, že svěřenci Pavla Hapala v Ostravě od loňského září nevyhráli. „Je pro mě nepochopitelné. Baník byl doma vždy silný, těžko se tam hrálo, fanoušci byli vynikající, ale teď jsou pod tlakem, a v takové chvíli jim to nejde. Je třeba říct, že chybí i zkušenost, jsou to vesměs mladí hráči,“ vysvětloval nedávno v show TIKI-TAKA bývalý obránce Marek Jankulovski.

„Naopak když pak přijedou ven, nemusí hrát do plných a sbírají body. Doufám, že po repre pauze s Teplicemi to protrhneme, jinak nevím,“ dodal někdejší reprezentant a vítěz Ligy mistrů.

Lákavé na eventuálním vítězství je rovněž to, že by zisk tří bodů Baník mohl vyšvihnout na vymodlenou čtvrtou příčku. Trápící se Slovácko totiž hostí pražskou Slavii. „Ideální scénář, nicméně nic není jisté,“ ví Martin Lukeš.

Co hraje proti Baníku je fakt, že se musí obejít bez záložníka Tomáše Riga. Čerstvý slovenský reprezentant, který však na uplynulém srazu do hry nezasáhl, stojí pro čtyři žluté karty. „To je oslabení, o tom se není nutné bavit. Stabilní člen sestavy, vyrovnané výkony, teď poprvé v nároďáku. Nebude lehké ho nahradit, napadají mě určité varianty, jsou dvě, možná tři, ale s dovolením si je nechám pro sebe,“ říká Lukeš.

Při pohledu na kádr se možnosti „vyrýsují“ téměř samy. Tou asi nejméně pravděpodobnou se jeví zařazení mladého Samuela Grygara, který v Pardubicích před dvěma týdny v lize debutoval. Reálnější by však mohlo být nasazení Roberta Miškoviče, jemuž by charakter zápasu a dobývání defenzivy protivníka mohlo sedět. Největší šanci má však nejspíše menší přeskupení, kdy Matěj Šín by šel o řadu níž – z podhrotu do středu zálohy – a na jeho místo pak jeden z dvojice Filip Kubala, Jiří Klíma.

„Každopádně je to možnost náhradníků ukázat, že i na nich může Baník stát, že Rigo má konkurenci a nemá místo v sestavě jisté. Prostě zamotat Hapalovi hlavu,“ míní Martin Lukeš.

Klub po minulé akci, kdy měly vstup zdarma ženy, nyní zacílil na mládež do 15 let. „Dobře víme, že dětem nyní nastanou krátké prázdniny, které budou chtít strávit, jak nejpříjemněji to bude možné. Tím víc nám záleží na tom, aby se Baník stal součástí jejich prázdninového a velikonočního programu," objasnil pro klubový web záležitost marketingový a PR ředitel Matěj Šturala.