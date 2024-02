/ROZHOVOR/ Byl motorem zálohy a ofenzivy svého týmu, autorem několika nebezpečných střel a zejména jednoho gólu, který sice nebyl rozhodující, ale načal jím soupeře. Vedle Quadriho Adedirana byl Tomáš Rigo strůjcem vítězství 3:1 fotbalistů Baníku Ostrava v Mladé Boleslavi. Jednadvacetiletý rodák z Popradu opět prokázal svůj obrovský potenciál a důvod, proč se loni v létě sportovní ředitel Luděk Mikloško na jednáních s pražskou Slavií bil za to, aby na Bazaly přišel nikoli na hostování, ale na tvrdý přestup. „Konečně máme první vítězství, od něj se můžeme odrazit,“ vykládal spokojeně slovenský reprezentant do 21 let.

Fanoušci Baníku Ostrava v Mladé Boleslavi. | Video: David Hekele

Jaké máte pocity z výkonu i výsledku v Mladé Boleslavi?

Určitě pozitivní, protože po dlouhé době se nám podařilo vyhrát. Myslím si, že jsme předvedli dobrý výkon, za což jsme rádi, a o tom vypovídá i výsledek.

Překvapilo vás, jak vám to všem v záloze, a kolik prostoru jste měli ke kombinaci i střelbě?

Celkem hodně, protože jsme měli dost střel. Pokoušeli jsme se o ni často, co nejvíc, naštěstí nám to tam zpoza vápna padlo.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Dlouho jste se s Davidem Buchtou zastřelovali, nakonec to vyšlo vám…

Měl jsem asi dvě střely, třetí jsem se snažil hlavně trefit branku, protože předtím se mi to nepodařilo. Jsem rád, že mi to tam takhle padlo, protože v minulých zápasech jsme tolik nestříleli. Aspoň vidíme, v čem je naše síla, a že se o to musíme pokoušet víc.

Quadri Adediran měl navíc štěstí…

To se hezky odrazilo, určitě nám tím pomohl.

Chce po vás trenér častou střelbu?

Trenér mi říkal, že mám dobrou střelu, tak se o ni mám pokoušet. Poslední dva tři zápasy se to vůbec nedařilo, tak jsem na to v sobě apeloval, abych to zkoušel. Dneska toho bylo hodně, tak jsem rád, že aspoň jeden gól z toho byl.

Ewerton exkluzivně: o zimě ve Slavii, návratu do Baníku i Ostravě. Co v létě?

Trenéři udělali vynuceně i z vlastního rozhodnutí čtyři změny. Jak jste to vnímal?

Zranili se nám útočníci, takže jsme na to museli reagovat, a myslím, že kluci, kteří šli do hry po delší době, to zvládli dobře. Všichni jsme podali skvělý výkon. Týmový.

Jak se hraje s Adediranem?

Zatím dobře, v přípravě také naskakoval, takže si to zatím sedá, ale zároveň se to zlepšuje.

Podrží míč, zároveň je i technicky zdatný…

O tom víme. Hlavně zády k bráně nám tam hodně míčů udržel, i dlouhých od gólmana, takže pomohl. Má gól, asistenci, takže dobrý zápas.

Kouč Baníku Hapal o výhře: Věděl jsem, že tým zareaguje. Co zranění útočníků?

Čím si vysvětlujete, že během jednoho týdne vystřídáte špatný výkon v Českých Budějovicích, pak přijde naděje s Plzní a teď přehrajete Mladou Boleslav na jejím hřišti?

Ano, v Budějovicích se nám to nevydařilo. Chtěli jsme na to s Plzní zareagovat, byl to celkem dobrý výkon, ale chyběl výsledek. Aspoň bod. Teď jsme se na něj soustředili, podařilo se, jsme za to rádi. Věřím, že jsme to odčinili.

Bojovali jste i o trenéra?

Vím, že tlak tam byl, ale na to jsme se nesoustředili. My se soustředili na vlastní výkon, chtěli jsme navázat na běžecký výkon s Plzní. Fotbalově i soubojově to bylo lepší, přineslo to tři body. Konečně. Na jaře první vítězství, od toho se můžeme odrazit.