/ROZHOVOR/ Na rozdíl od minulých utkání nechal Abdullahiho Tanka na hřišti až do konce a vyplatilo se. Stejně jako střídání Jiřího Klímy, který na oba zásahy Nigerijci nahrál. Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal svými tahy výrazně ovlivnil zápas v Hradci Králové, který Slezané otočili z 1:2 na 3:2 a berou důležité tři body. „Jednou to vyjde, jindy zase ne,“ řekl Hapal při hodnocení. Vyjádřil se také k situaci okolo Brazilce Ewertona, který je na Bazalech na hostování z pražské Slavie. Ta si ho může v nejbližších týdnech stáhnout zpět do hlavního města.

Atmosféra a děkovačka hráčů s fanoušky Baníku Ostrava v Hradci Králové (9. prosince 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Jak tedy hodnotíte zápas?

Začnu od konce. Jsme šťastní a spokojení s výsledkem, nicméně kromě začátku, kdy jsme šli do vedení a měli jsme spoustu šancí, se zápas nevyvíjel dobře. Jak už bývá zvykem, soupeř si vypracuje nějakou situaci a my z ní inkasujeme. Ale věřili jsme, že jsme schopni s tím něco udělat, nebo utkání otočit, a to se povedlo. I díky výborným střídáním, protože Jirka Klíma to oživil a byl u obou gólů, které Tanko vstřelil. Jsem rád, že se to podařilo, za tři body, protože to nebylo jednoduché. Ani hřiště zápasu v průběhu nepomáhalo. Hráči s tím měli problémy a už to nebylo moc o kombinaci, spíše o jednoduchosti.

VIDEO: Fanouškům dres, Klímu zve na večeři. Tanko hrdinou Baníku i při děkovačce

Zdroj: David Hekele

Co říkáte na Abdullahiho Tanka, který nejprve zahazuje jeden nájezd za druhým a nakonec dvěma góly rozhodne?

Zvolili jsme variantu, že jsme nešli s ním do střídání, nechali jsme ho do konce utkání. V předchozích zápasech měl vždy šance, aspoň jednu stoprocentní, ale zahazoval je. I na Slovácku šel sám na gólmana, teď dvakrát, ale potvrdilo se, že nechat ho tam bylo dobré řešení. Samozřejmě ale potřebuje na vstřelení branky hodně šancí, záleží, jak s nimi naloží. Dneska se dvěma naložil dobře, minulé zahodil.

Doléhalo to na něj nějak, že by si nevěřil?

Ne, on si věří. Jen při té jeho rychlosti je koncovka složitá. Je potřeba ji doladit.

Co jste mu říkal v poločase?

Byli jsme trpěliví, šance jsme měli, stejně jako v předchozích utkáních, a věřili jsme, že se to zlomí. Povedlo se. Nabádali jsme hráče k větší trpělivosti, jednoduchosti, protože pak se na hřišti fakt nedalo moc kombinovat. Bylo to spíše o tom dostat balon nahoru, to se dařilo. Tanko to dvakrát dostal za obranu.

Nelekl jste se před vyrovnáním, že to zase skončí na gólmanovi?

(usměje se) Co na to říct? Těch situací měl tolik, že vždy trefil gólmana, nebo mířil mimo branku, ale tentokrát to vyřešil dobře. Fotbal je o klíčových situacích, a kdo jich víc promění, vyhrává.

Pomsta rasistům! Tanko dvakrát v závěru udeřil a Baník veze z Hradce vítězství

Šance Abdullahiho Tanka.Zdroj: FC Baník Ostrava

Po čase vám zase vyšla i střídání. Proč to v posledních týdnech nešlo jako na začátku sezony? Je to i tím, že hráči, kteří tehdy dostřídávali, jsou teď v základu?

Může to hrát roli, ale myslím, že dneska do toho kluci dobře vstoupili, bylo to z nich cítit. Všechna střídání se nám povedla a i Šehič, který hrál po dlouhé době, tak vlezl za Ewertona na levou stranu a minimálně v soubojích, jednoduchosti, rychlosti potvrdil, co jsme po něm chtěli. Ale někdy to tak se střídáními je. Jednou vyjdou, podruhé ne. V úvodu sezony to šlo, když naskakovali Šíňas (Šín) a Tanko, tak jsem rád, že teď pomohli i další hráči.

A čím to, že to v tomto období tolik nevycházelo?

Když vzpomenu předchozí zápas na Slovácku za stavu 0:1, v době, kdy už náš výkon nebyl optimální, tak jsme šli do situace tři na dva, jenže Buchtič (Buchta) to řešil přihrávkou na Tanka doleva místo na druhou stranu na Jirku Klímu. Ten by šel sám na bránu. Jirka byl střídající hráč, třeba by vyrovnal a vše by bylo možná jinak. Nedošlo to k tomu, ale nehodnotil bych to jako špatné střídání.

Poprvé jste do sestavy sáhl v 71. minutě. Dříve jste to nezvažoval?

Nám se to líbilo. Zejména dvojice Tanko – Kubala nahoře hrála dobře, Filip pracuje výborně v meziprostoru. Čekali jsme, že se také dostane do nějaké šance, to se nepodařilo. Byli jsme trpěliví, střídali později, ale jak se ukázalo, bylo to dobře.

Řekl si Jiří Klíma o základní sestavu?

Určitě nad tím zapřemýšlíme, ale teď vám neřeknu, jestli to bude na úkor Kubaly, nebo někoho jiného. Ale řekl si o to výrazně za těch patnáct minut.

Lukeš: Se Slavií zametli, Spartě by se to nestalo. Baník má na Plzeň i bez výhod

Naposledy nastoupil za Baník na podzim Ewerton. Věříte, že ho uvítáte i v lednu na startu přípravy?

Uvidíme, nevím, jak Slavia zareaguje, protože je její hráč. Třeba si ho bude chtít stáhnout, možná nám ho tady nechá. Bude se o tom jednat. Byl bych rád, kdyby s námi začal přípravu, a kdyby ne, tak klidně ať přijde před začátkem soutěže. Naše prostředí zná, je to profík, výborně trénuje, takže bude určitě připravený. Pokud tedy přijde.

Minulé zápasy Baníku výsledkově nevyšly, takže výhra před těžkým kláním se Slavií je asi příjemná, že?

Každé vítězství vás nějak posouvá, vidíte, jak je tabulka nacpaná. Od skupiny o záchranu rozdíl moc velký není. My ale máme před sebou ještě týden, zápas se Slavií, zkusíme se na to připravit a uvidíme, pak budeme vše hodnotit. Ale dnešních 27 bodů je dobrý počin do jara.