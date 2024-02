Hotovo, odzkoušeno, příště už se pojede naostro! Fotbalisté Baníku Ostrava uzavřeli remízou 1:1 s černohorským Dečič Tuzi soustředění i celou zimní přípravu. Bilance? Čtyři vítězství a dvě remízy. „Podstatné ale je, jak budeme připraveni na ligu,“ uvědomoval si trenér Pavel Hapal, jehož tým vstoupí do jarního programu nejvyšší soutěže příští sobotu na hřišti posledních Českých Budějovic.

Šéf ostravské lavičky vyrukoval na druhý celek černohorské ligy s téměř dvěma rozdílnými jedenáctkami. Ačkoli měl o něco víc ze hry, víc než gól Jiřího Klímy Baník nevytěžil. „Škoda, že jsme nevyhráli, i když nechybělo moc,“ věděl Pavel Hapal.

Baník inkasoval až v 87. minutě po standardní situaci a patičce Božanoviče. „Myslím si, že jsme hráli s velice zdatným soupeřem, technicky dobře vybaveným, nicméně bylo znát, že je to pátý zápas v sedmi dnech. To bylo cítit,“ pokračoval. „Jsem ale rád, že mužstvo je zdravé, nikdo není nijak vážně zraněný a věřím, že jsme připravení,“ dodal kouč Baníku.

Pochvaloval si podmínky, v nichž tým celý kemp absolvoval. „Navíc odehráli kvalitní zápasy, ve kterých jsme neprohráli, což je také důležité. Podstatné však bude, jak budeme připraveni na ligu,“ podotkl kouč, který do kádru kromě pěti mladíků už zakomponoval i jediné dvě posily – Matúše Rusnáka a Quadriho Adedirana.

Oba dostali po poločase příležitost i v posledním duelu. Rusnák příliš vidět nebyl, Adediran po přestávce zahodil dobrou příležitost po nahrávce Buchty. „Jsou to kluci, kteří pracují, budou se zlepšovat, každopádně jsou s námi krátkou dobu, takže náš herní styl a taktické věci ještě neabsorbovali úplně do detailu, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat,“ byl přesvědčený Hapal.

A co sestava? Vědí trenéři, s čím vyrukují za týden na půdě Dynama, kde určitě nemohou využít rychlonohého útočníka Abdullahiho Tanka? „Na devadesát procent asi máme jasno, kdo naskočí, ale ještě je před námi celý týden, tak uvidíme, jak na tom budeme zdravotně, a jestli nás něco nepřekvapí,“ uzavřel Pavel Hapal.

Jak by mohla vypadat sestava Baníku v Českých Budějovicích: Letáček – Juroška, Lischka, Pojezný, Kpozo – Buchta, Boula, Rigo, Šín – Kubala – Klíma.