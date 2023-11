/ROZHOVOR/ Sám cítil, že po ligovém nezdaru s Jabloncem (0:1) a pohárovém se Zlínem (0:1) potřebuje tým zabrat. Chytit se. Trenér Pavel Hapal vsadil na obvyklou a zavedenou sestavu, jen pozměnil styl hry. A povedlo se. Fotbalisty Baníku Ostrava dovedl k vítězství 3:1 v Karviné. „Chtěli jsme hrát rychle a kolmo dopředu, bylo tam dost dlouhých míčů za obranu, což jsme celý týden zkoušeli. A ukázalo se to být dost podstatné,“ prozradil po derby.

Jak byste zhodnotil zápas?

Hráli jsme výborný zápas od první do poslední minuty. Byli jsme velmi aktivní, vypracovali jsme si dost gólových příležitostí, ale bohužel jsme je neproměnili a z brejkové situace jsme byli potrestáni. To jsme sice čekali, ale vyšlo jim to. Pokračovali jsme ve své hře, i když soupeř měl nějaké šance, zablokovali jsme jim dvě střely a sami jsme mohli skórovat. Hlavně Tanko šel sám na bránu. V poločase jsme si řekli, že musíme být trpěliví, budeme čekat na své příležitosti a dočkali jsme se hned na začátku druhého poločasu, kde jsme třemi góly rozhodli. Pak jsme se snažili hlavně neudělat v defenzivní činnosti chybu, mohli jsme přidat i další branky. Myslím, že pěkná pozvánka na Spartu.

Říkáte, že jste od první do poslední minuty hráli stejně dobře. Po inkasovaném gólu jste ale vyklidili pole, nezdálo se vám?

Měli jsme tam pár ztrát, protože jsme hráli rychle dopředu, což byl náš plán a cíl. Ztratili jsme pár míčů a Karviná nám tam dala balony pod sebe na šestnáctku, kde jsme to zablokovali. Nemyslím si, že bychom to úplně vyklidili. Možná to byla nějaká krátká pasáž zápasu, ale vrátili jsme se ke své hře.

A vstup do druhé půle, to je takový sen, který si přeje každý trenér, že?

Do prvního i druhého poločasu jsme vstoupili velmi aktivně. Samozřejmě v prvním jsme nevstřelili branku, ale pomohl gól na 1:1. Karviná chtěla hrát dopředu, takže se nám otvírala okénka a dokázali jsme vytvořené situace dobře vyřešit.

Jak na tým působilo, že má šance, hraje dobře, ale prohrává? Museli jste ho povzbuzovat?

Jak říkám, chtěli jsme být trpěliví. My obrany dobýváme, tak jako Jablonec nám dal gól z brejku, tak se to soupeři povedlo i dnes. Je potřeba si vypracovat víc šancí, dneska jich byl dostatek, holt někdy vám to tam nepadne. Teď se to povedlo. Chtělo to trpělivost, protože mužstvo je dobré a má kvalitní hráče.

Co jste si pomyslel, když jste viděl tu obrovskou šanci Abdullahiho Tanka, kterou mu vychytal Dominik Holec?

Vyřešil to tak, jak ho známe. Udělal kličku gólmanovi, ale on se mu tam zpátky vrátil. Asi měl řešit to zakončení víc agresivně. Ale je dobře, že se zase do šance dostal, dokázali jsme ho uvolnit, akorát ji neproměnil.

Ukázalo se nakonec, že taková hra, kdy soupeř chce hrát fotbal, a nezaleze jako Zlín či Jablonec, vám sedí?

Samozřejmě. Já teď nevím, musím se podívat, jak to vyzní ve statistikách, ale my jsme se do těch pozic dostali. Změnili jsme styl hry, chtěli jsme hrát rychle a kolmo dopředu, bylo tam dost dlouhých míčů za obranu, což jsme celý týden zkoušeli. A ukázalo se to být dost podstatné.

Většinou rozhodujete ve druhém poločase. Čím si to vysvětlujete?

Asi je to shoda náhod. Viděl jste, že v první půli jsme měli dost situací, ale nedali jsme gól. Trochu se v koncovce natrápíme, možná, že i koncentrace protivníka je ve druhé půli jiná, fyzicky jsme na tom dobře, takže to dokážeme vystupňovat. Ne vždy to vede k výsledku, ale tentokrát ano.