/ROZHOVOR/ Po slibné přípravě si představoval úplně jinou jarní ligovou premiéru. Fotbalisté Baníku Ostrava po katastrofálním výkonu prohráli v Českých Budějovicích 0:3, a trenér Pavel Hapal nevěřil svým vlastním očím. Vinu však neházel jen na hráče. „Beru tuto porážku i na sebe, nebo na nás jako realizační tým. To nejpozitivnější od nás byli zase naši úžasní fanoušci, nic jiného,“ řekl kriticky zkušený trenér, který se krátce vyjádřil i k verdiktům VAR, které jeho týmu gól vzal, soupeři ho přinesl, čímž výrazně ovlivnily výsledek.

Jak zápas hodnotíte?

Já ho hodnotit v podstatě nebudu, protože z naší strany není co. Kromě úvodu zápasu, kdy jsme měli jednu stoprocentní gólovou šanci, tak jsme celou dobu tahali za kratší konec. Dneska jsem tam viděl spoustu špatných výkonů, nejen fotbalových, ale i běžeckých. Kdyby to byli jeden dva hráči, přemýšlel bych nad tím jinak, ale takhle tu porážku beru na sebe a celý realizák, protože si myslím, že jsme na tenhle zápas nebyli dobře připraveni. Věřím, že do dalšího utkání to změníme, zlepšíme, a i hráči o tom popřemýšlí, aby výkon byl daleko lepší, protože v tomto zápase byli za Baník Ostrava vynikající jen fanoušci. My určitě ne, což mě mrzí, ale na druhé straně Budějovice odehrály výborné utkání. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem. Sporné situace jsem ještě neviděl, ani se k nim nechci vyjadřovat. Prohráli jsme zaslouženě, soupeři gratuluji.

Viděl jste problém v přístupu hráčů, jejich nastavení, nebo v podcenění soupeře?

Nevěřím, že podcenění. My jsme dělali maximum, ale běžecky jsme vypadali hůř. Prohrávali jsme osobní souboje, v první půli prakticky všechny. V našich zadních řadách jsem neviděl snad jediný vyhraný balon při dlouhém míči soupeře, který dobře sbíral i odražené míče. To nám také chybělo. Všude nám chyběl krůček, nebo krok. V tom jsme byli slabší.

Srazil vás i neuznaný gól na začátku druhého poločasu?

Samozřejmě. Všichni jsme už slavili. Ale ještě jsem to neviděl ze záznamu, ani u toho gólu Budějovic netuším, jestli byl míč za lajnou. Proto to nemůžu hodnotit. Každopádně je to zásah, protože buď vedete, nebo je to 0:0, a jedete dál.

Člověk měl pocit, že domácí ale chtěli víc…

Já také. Také jsem to tak viděl.

Byli aktivnější.

Jak říkám, všude jsme byli pozdě, všechno jsme řešili naivně, a z toho vše vyplývá. Oni se dokázali do těch situací dostávat, my to pak museli řešit na poslední chvíli, z čehož vyplynuly i standardní situace.

Lze najít něco, co vás potěšilo? Třeba některý individuální výkon?

Ne, žádný. Jak jsem řekl, potěšili mě skvělí fanoušci, ale to je málo. Neodstartovali jsme dobře, ale za dva dny hrajeme další utkání, je třeba se připravit a výkon musí být daleko lepší.

Něco podobného jste řekl i hráčům?

Ano, řekl jsem jim, jak to cítím. Už v poločase jsem zvýšil hlas, a teď bude důležité, jestli si to mužstvo vezme k srdci, zda dokáže zareagovat lepším výkonem, protože tohle bylo slabé.