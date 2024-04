/ROZHOVOR/ Na střídačce musí mít fotbalový Baník Ostrava Pavla Hapala, aby vyhrál v Jablonci. Množství trenérů se během uplynulých osmnácti let vystřídalo ve žhavém křesle slavného klubu z Bazalů, žádný z nich ale tři body z chladného severu Čech nepřivezl. Až v neděli v utkání 27. kola FORTUNA:LIGY opět zkušený kouč opět dobyl Střelnici. „V hlavě jsem to ale neměl. Museli mi to říct kluci od nás,“ prozradil Pavel Hapal po vítězství 3:2, které zase přiblížilo Baník konečné čtvrté příčce.

Před zápasem Jablonec - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Jak dění v Jablonci hodnotíte?

Velice složitý zápas, zejména emočně. Do zápasu jsme dobře vstoupili, vedli 2:0, ale kontaktní gól nás vždy trochu znervózněl. Myslím si však, že hlavně v první půli jsme zápas mohli zlomit na naší stranu větším rozdílem, situace jsme na to měli, ale nedohráli jsme je. Každopádně spokojenost se třemi body, víme, co to pro nás a vývoj v tabulce znamenají. Dává nám to lehčí polštář, ale musíme se koncentrovat na další utkání.

Osmnáct let čekání skončilo! Baník dobyl jabloneckou Střelnici, rozhodl vlastňák

Vypíchl byste nějaký zásadní moment?

Velmi důležitý byl určitě třetí gól, který nás zase uklidnil, protože na začátku druhé půle jsme byli trochu mimo hru. Prohrávali jsme hodně soubojů, Jablonec to zjednodušil, dával nás pod tlak, ale myslím si, že kromě gólů defenziva fungovala velice dobře.

Měl jste v hlavě bilanci, že Baník osmnáct let v Jablonci nevyhrál? A tehdy se stalo za vašeho působení…

(usmívá se) Ne, vůbec. Když jsem se to dozvěděl na tréninku, protože mi to řekli kluci od nás, že jsem u toho byl já, dokonce Radek Látal a Jirka Neček, tak jsem se tomu spíš jen pousmál. V hlavě jsem to vůbec neměl. Zápas to byl jako každý jiný, jsme rádi, že jsme zlomili nějakou sérii, která není až tak podstatná. Hlavní je vítězství a tři body zapsané do tabulky.

Radoslav Látal byl vedoucím týmu, že?

Ano. V té době ještě neměl trenérskou licenci, jelikož začínal později, než já. Přece jen hrál déle, takže já na tom pracoval dřív.

Bílé peklo na Střelnici! Fanoušci Baníku v Jablonci, Hapal udělal dvě změny

Berete poslední výsledky a výkony jako zadostiučinění oproti dřívějším zápasům, kdy na vás byl velký tlak?

Já od prvního momentu, když jsem přišel do Baníku, jsem věděl, že jsem pod tlakem. Nijak mě to neudivuje. Jednou je tlak větší, jindy menší, ale já se soustředím na mužstvo. Na to, co mohu ovlivnit, tedy tréninkový proces, taktickou přípravu a samotné utkání. Potom už musí i hráči to ovlivnit tím, jestli branku vstřelí, nebo ji dostanou. Jsem rád za hráče, za mužstvo, protože jsem s nimi nějakou dobu a cítím z nich chuť. Proto se k nám možná v poslední době otočily i výsledky.

Když dal Kpozo gól na 2:0, okamžitě běžel za vámi. Chtěl to tak zahrát, a co jste mu poté řekl?

Nechtěl, samozřejmě to měl být centr a smál se. Nevím proč běžel za mnou, chtěl se potěšit s lavičkou, a já jsem rád, že se mu konečně v Baníku podařilo vstřelit branku. Navíc krásně nachystal i tu první, takže spokojenost.

S nadsázkou: když jste se střetli hrudníky, tak se při odchodu držel za rameno. Evidentně tedy máte páru…

To je možné, jako já něco dělám, ale moc toho není. Chodím jen běhat. Blíží se však léto, tak bych měl s něčím začít. (usmívá se)

Z naděje tahounem: Rigo o Baníku, odchodu z domova, fanoušcích i oslavném gestu

Necítíte ale, že by Kpozovi pozice wingbeka seděla více, než když hrál většinu sezonu v obraně, aby se častěji dostával dopředu?

Víte co… O rozestavení, jestli hrát na tři nebo čtyři obránce, se dlouho mluví. My musíme přihlédnout i k jiné věci, že jsme dovedli Ewertona, který je jedním z klíčových hráčů a musíme k němu hru i napasovat. Myslím si, že se s rolí podhrotového hráče na desítce sžívá, protože mu víc vyhovuje hrát z kraje, když má za sebou obránce. Z toho důvodu jsme k tomu moc často nepřistupovali, ale o Patrickovi jsme věděli, že tohle hrát může. My těch wingbeků máme více, ať už Rusnáka, Buchtiče (Buchtu), Šehič může to hrát na levé straně. Myslím si, že typologicky je to spíše jeho post. Důležitý je napasovat na hráče systém tak, aby jim to vyhovovalo, ale někdy to tak není. Pokud Real Madrid přivede Ronalda, určitě mu trenér neřekne, že bude hrát wingbeka. Bude hrát hrotového útočníka, nebo na jedné ze tří pozic nahoře. Napasuje to na něj. Z tohoto důvodu jsme dlouho tříobráncový systém nehráli.

Jste čtvrtí, asi v Baníku mluvíte o tématu evropských poháru, viďte?

Mluví se o tom všude kolem nás, my jsme nohama na zemi. Hráči jsou poctiví, pracovití, jsem hrozně rád, že v tréninkovém procesu nám skoro žádný hráč nechybí, jsme všichni zdraví, až na nějaké maličkosti. Teď nám vypadl třeba Šíňas (Šín), ale já věřím, že do příštího zápasu bude normálně k dispozici. To je hodně důležité. Cítím z mužstva, že by chtělo skončit na dobrém místě, to znamená aspoň na tom čtvrtém, ale k tomu ještě vede spousta zápasů. Teď se musíme soustředit doma na Karvinou.