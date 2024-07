Dvě prohry, jak celý ten den hodnotíte?

Výsledkově samozřejmě jako špatný, nicméně hráči odpracovali většinou devadesát minut. Budu se opakovat, ale v té zátěži, v jaké jsme, jsme ani nechtěli do těch utkání nějak zvolňovat. Naopak ve zbývajících čtrnácti dnech už zvolníme a vše se budeme snažit ladit do soutěže. Myslím si – a každý to viděl – že hráči byli velice unavení. Hlavně ve druhých poločasech toho měli plný zuby. Jsme rádi, že to zvládli, že jsme všichni zdraví a teď už se budeme snažit nachystat na ty další zápasy tak, aby přišly i výsledky.

Hrálo roli, že soupeři své jedenáctky prostřídali, kdežto vy téměř nikoliv?

My jsme to tak měli v plánu, že odehrajeme dva těžké zápasy, kde většina hráčů odehraje devadesát minut, takže to byl náš cíl. Je dobře, že to všichni kluci zvládli zdravotně a teď už budeme k tréninkům přistupovat trochu jinak.

Jak berete, že jste se poměřili s velkou kvalitou Lechu a zároveň proti tvrdosti Skotů?

Jsou to pro kluky zkušenosti. Nicméně v tom druhém zápase jsme v první půli byli jasně lepší. Měli tam mají situace, šance, bohužel se na gól nadřeme. Nejsme přesní, chybí nám lehkost, to je cítit z celého mužstva. Ale jak jsem říkal, ještě je pořád dost času.

Lehkost byla možná nejvíc vidět při některých brejcích, které jste nedotáhli, co myslíte?

Já bych řekl, že po ztrátách míče, protože některé byly lehké a pramenily právě z únavy. Pak jsme se nenavázali na protihráče. Ale když jsem viděl jejich pohyb, byli daleko dynamičtější, než my. Ať už Lech, nebo teď Dundee.

Co vám přes všechny zmíněné okolnosti ty zápasy daly z herního hlediska?

My se snažíme ještě některé věci zkoušet, to znamená návaznost některých hráčů, kteří spolu ještě ani nehráli. Například dneska Holci (Holzer), který hrál za Ewem (Ewerton). Chtěli jsme to vidět jak by to mohlo fungovat. Já si myslím, že v prvním poločase to bylo velice slušné a věřím, že pokud budou kluci odpočinutí, tak to tak bude vypadat po celých 90 minut.

Proti Lechu nastoupil ve středu zálohy Jiří Klíma, byť vysvětloval, že to bylo hlavně tlakem soupeře. Je to varianta do soutěže, nebo s ním počítáte spíše na vyšší pozici?

Níž ho určitě vidět nechceme, chceme, aby byl na pozici devět deset, ale záměrem bylo to vyzkoušet. Chtěli jsme to vyzkoušet, jak by tihle hráči vypadali na jiných postech.

Jak to vypadá s Matějem Chalušem?

Já věřím, že už od zítřka by mohl začít trénovat naplno, protože měl problém s tříslem. Uvidíme. Doufám, že do nějakého zápasu z těch posledních dvou zbývajících zasáhne.

Kdy se k týmu připojí Tomáš Rigo?

Příští týden v pondělí, až se vrátíme. Dostal sedm dní volna. V pondělí by měl dojet do Ostravy a od úterka by měl s námi naplno trénovat.

Slovákům jste asi přál, ale nedoufal jste jako trenér Baníku, že by na Euru skončili už po skupině?

On na mistrovství Evropy nenastoupil, Slováci odehráli určitě dobrý šampionát, lepší, než naše reprezentace. Ale tak to je. Reprezentoval svou zemi a tím, že měl po skončení sezony jen tři dny volna, tak je dobré, že si od fotbalu aspoň na týden odpočine.

Klub dotáhl Ewertona. Vy jste v Makvartovicích řekl, že jste přesvědčený, že zůstane. To jste už věděl?

Ne, nevěděl. Samozřejmě ve fotbale je schopno se vše projevit a udělat během 24 hodin. Ale co se týká Eweho, já věřil, že pokud aktuální nabídku odjinud mít nebude, že v Ostravě zůstane. Nakonec se to potvrdilo a jsem za to rád.

Do zápasu se už zapojil i David Lischka. Líbil se vám jeho výkon?

David je důležitý hráč. Měl zdravotní problém, natrhl si zadní stehenní sval na konci soutěže a nechtěli jsme nic uspěchat. Nechci říct, že jsme ho dneska přetáhli, ale byli jsme domluvení, že bude hrát nějakých třicet minut, ale nakonec jsme ho po domluvě nechali tam na ten poločas. Jsem rád, že to zvládl.

V sobotu proti Lodži hrajete neobvykle 3x40 minut. Proč?

Bylo to přání Widzewu, my jsme na to přistoupili, protože hráčů tady máme dost a tím, že jsme zdraví, tak odehrajeme každý nějakých 60 minut. Devadesát asi nikdo hrát nebude. Protočíme to.

Vy točíte hráče i v generálkách v závěru přípravy. Bude tomu tak i příští týden ve Frenštátu proti Banské Bystrici?

Uvidíme, každopádně my i trénujeme, nehrajeme jen zápasy, takže i trénink přizpůsobujeme utkáním. Samozřejmě nějakou představu máme, důležité bude, aby hráči byli zdraví. To je podstatné. Jinak já generálku neberu jako generálku. Prostě je to přípravný zápas a v přípravných zápasech pořád chcete něco vyzkoušet ve vztahu k soutěží. Pokud si hráči na sebe už zvykli z tréninků a utkání, tak si myslím, že by to neměl být žádný problém. My k poslednímu utkání zase přistoupíme jako přípravnému zápasu. Určitě ne tak, že bychom měli postavit jedenáctku, která by měla nastoupit v prvním mistrovském utkání.