/DENÍK ZAUJALO/ Fotbalisté ostravského Baníku před týdnem zvítězili v Pardubicích a jedinou jarní reprezentační přestávku tráví na páté příčce tabulky FORTUNA:LIGY. Jen dva body za čtvrtým Slováckem. I za těchto okolností se však na Bazalech zabývají otázkou budoucnosti trenéra, kterým by zanedlouho nemusel být Pavel Hapal. Jak informoval jako první web infotbal.cz, vedení klubu má za sebou schůzku s pardubickým koučem Radoslavem Kováčem, zjišťuje, jaké jsou možnosti. Věc však podle informací Deníku není zdaleka jednoznačná.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Do konce ročníku zbývají zhruba dva měsíce, Baník ho nemá rozjetý špatně, navzdory řadě zakopnutí a nezdarů evropské poháry nejsou daleko. Fanoušci však neskrývají rozčarování. Primárně z domácích porážek, kdy Slezané ve Vítkovicích nevyhráli od září osm soutěžních zápasů. Naposledy před dvěma týdny padli s Olomouci 1:2, kdy se dokonce skandovalo "Hapal ven".

Příznivcům se navíc často nelíbí pod Hapalem ani hra, kritizují její čitelnost, neúčelnost, neschopnost prosadit se proti organizovanému bloku, což se odráží právě doma. Řešením by tak mohla být změna trenéra. Podle verze serveru infotbal.cz by se tak mělo stát po této sezoně a náhradou za Pavla Hapala by měl být právě Radoslav Kováč. Informace Deníku tuto tezi částečně potvrzují, nicméně nemělo by jít o hotovou věc. Proč?

Za prvé: jak už bylo napsáno, Baník je nyní pátý a na vysněnou čtvrtou příčku, která by po nadstavbě znamenala předkolo evropských pohárů, konkrétně Evropské konferenční ligy, ztrácí pouze dva body. A právě „bramborová“ pozice je jasně daným cílem Ostravanů. „Teď reálně naše ambice ve zbytku sezony vidím tak, že se chceme poprat o čtvrté místo a jsem přesvědčen o tom, že to je v našich současných silách,“ řekl před pár dny pro klubový web sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško.

Pardubický trenér Radoslav Kováč.Zdroj: FK Pardubice/David Haan

Pokud by se to Baníku povedlo, složitě by se trenér odvolával. Je pravděpodobné, že by Pavel Hapal na své pozici zůstal, byť nejasnosti do toho může přinést zmíněný faktor herního projevu. Pokud bude s časem jasnější, že nesetrvá, chce mít klub nachystánu variantu B. Teď je ve hře právě Kováč. Jenže… Mluví se, že mladý kouč má mít nabídku z Plzně a především z Liberce, kde se vlády nad klubem ujmou nový majitel Ondřej Kania a zřejmě i sportovní manažer Jan Nezmar. Oba pak o spolupráci s někdejším reprezentantem stojí.

ALE CO SVĚDÍK?

Přesto se Kováč s vedením Baníku měl setkat na začátku týdne, kde podle informací Deníku nevyloučil možnost, že by nabídku přijal. „Pokládá ji za velkou výzvu, neodmítl ji, takže vše zůstává otevřené,“ zní ze zákulisí, přičemž ho v případě Baníku měla zaujmout skladba týmu, jeho tvárnost a možnost si jeho herní tvář přizpůsobit svým představám.

Je známé, že Kováč rád pracuje s mladými hráči, umí je posouvat a zdokonalovat, což zase láká čelní představitele slavné značky z Ostravy, jejíž kádr patří po odchodu zkušených opor v lize k nejmladším. Stejně jako jeho energičnost, chuť se zlepšovat. Navíc Kováč se nezajímá jen o A-tým. Část schůzky měla vyplnit i debata o třetiligové rezervě, devatenáctce a obecně talentech v klubu, z nichž by někteří v dohledné době mohli do ligového mužstva trvale projít.

Fanoušci by si ale nejspíše přáli jiné jméno, než bývalého sparťana, a kouče nedaleké Opavy. Není tajemstvím, že snem ostravských tribun je Martin Svědík. Také úspěšný trenér Slovácka má být v kancelářích na Bazalech skloňován, nicméně na rozdíl od Kováče k žádným reálným jednáním nedošlo a zatím se k nim ani neschyluje. Důvod? Údajně pochybnosti, zda by po štaci v Uherském Hradišti, kde má k dispozici dlouhodobě stejnou – ovšem stárnoucí – kostru, byl v Baníku ochoten pokračovat v omlazování kádru, potažmo v práci s klubovými nadějemi a talenty.

Martin Svědík.Zdroj: ČTK

Přitom Svědík na startu své trenérské kariéry měl v éře majitele Petra Šafarčíka v Baníku k ruce mužstvo složené převážně z mladých a nezkušených fotbalistů, které každý podceňoval. Přesto byl úspěšný a v sezoně 2014/15 vyhrál na Spartě, potažmo přezimoval na pátém místě.

Následný vyhazov oblíbeného kouče a nástup Petra Frňky vnímají v Ostravě jako černou můru dodnes. Později Svědík trénoval reprezentační dvacítku. Zkušeností s mladými fotbalisty tedy má. „Pavel Hapal má mít v této chvíli důvěru, ale Baník chce být připraven na všechny varianty. Uvidí se na konci sezony,“ shodují se zdroje Deníku, které tak alespoň částečně potvrzují slova Luďka Mikloška z nedávného rozhovoru pro Deník.

OTAZNÍK U EWERTONA

Kromě trenérské otázky musí vedení Baníku řešit i hráčský kádr. Nedávno prodloužili smlouvy Jiří Boula s Davidem Buchtou, o to stejné se slezský celek snaží i v případě dalšího záložníka Matěje Šína. „O našem zájmu delší dobu ví,“ uvedl Luděk Mikloško.

„Osobně jsem s ním několikrát na toto téma mluvil. Na rozdíl od Buchtiče s Boulisem na Matějovu pozitivní odpověď čekáme. Samozřejmě věříme, že i s ním se dohodneme, máme zájem, aby byl v Baníku a byl jedním z hráčů, se kterými budeme moci počítat do budoucna,“ pokračoval bývalý skvělý brankář.

V příštích týdnech by měla probíhat jednání i o budoucnosti pravého obránce Gigli Ndefeho, jeho konkurent Jan Juroška má opci na další rok. Nad čím visí obzvlášť velký otazník, je Brazilec Ewerton. Baník sice úspěšně dotáhl v zimě jednání o pokračování jeho hostování z pražské Slavie a nyní má vše díky opci v dohodě ve svých rukou, ale zásadní budou finance.

Na prvním místě jde o Jihoameričanův plat. Je zřejmé, že pokud by chtěl na Bazalech zůstat, musel by jít oproti současnosti o něco níže. Zároveň druhou stránkou je výše opce za přestup, která se pohybuje okolo jednoho milionu eur (asi 25,5 milionů korun). Zde by vše bylo vyloženě na majiteli Václavu Brabcovi, jestli by byl vůbec ochotný takovou sumu uvolnit.

Paixao Da Silva Ewerton.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zmínit se musí i fakt, že po návratu z Edenu, kde má bývalý hráč Pardubic, či Mladé Boleslavi smlouvu ještě na další sezonu, se mu úplně nedaří. Ewerton sice zaznamenal dvě branky, ale herně to není jako na podzim. Často řeší akce individuálně, předržuje míč a zejména ze začátku na tom nebyl ideálně ani kondičně. Pravděpodobně se na něm podepsala příprava, během níž byl ve Slavii i mimo tým a do zápasů moc nezasahoval.

Co však může o budoucnosti křídelníka rozhodnout místo Baníku, je hráč sám. Zprávy ze zákulisí zní jednoznačně. Ewerton by ve svých sedmadvaceti letech rád vyrazil na zahraniční angažmá, jelikož má možná poslední možnost uzavřít dlouhodobý kontrakt, který by zajistil jeho i rodinu.

„Je pravda, že už jsem ve středním fotbalovém věku, nejsem úplně nejmladší, takže hraji i o svou budoucnost. Vím, že v létě bude zásadní to, kam se vydám dál,“ vykládal Ewerton v únoru v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

„Mentálně i fyzicky se cítím velmi dobře, zdraví mi drží, jsem silný, ale plánovat ve fotbale nejde. Nebo je to složité. Samozřejmě i já sním o Premier League, Anglii, nebo třeba Německu, ale to je scénář, když by vše šlo optimálně. Já bych byl rád, pokud bych se posunul do jakékoliv kvalitnější ligy, a na to dřu a makám,“ dodal Brazilec.

Příští týdny v Ostravě budou tedy zajímavé…