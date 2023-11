/ROZHOVOR/ Rozmrzelý, naštvaný, zklamaný. Takové pocity se nesly v trenérovi fotbalistů Baníku Ostrava Pavlu Hapalovi, když přišel v Uherském Hradišti mezi novináře hodnotit výkon svého týmu po porážce 0:2 od Slovácka. Věděl, že jeho tým měl na to, aby na Městském stadionu Miroslava Valenty bodoval, ne-li vyhrál. Zejména v úvodu utkání měl šancí dost. Jenže… „Za druhý poločas jsme si nezasloužili nic,“ řekl kriticky hlavní kouč Slezanů.

Trenére, jak tedy zápas hodnotíte?

Jsem hrozně zklamaný z průběhu, protože si myslím, že jsme do zápasu vstoupili výborně. Tak jako v předchozích utkáních. Měli jsme minimálně dvě stoprocentní šance, ale za celý zápas jen devět střeleckých pokusů, z toho pouze jeden na bránu. Pokud netrefíte branku, těžko můžete dát gól. Byli jsme nepřesní v koncovce, hlavně v prvních třiceti minutách, a za druhý poločas jsme si nezasloužili odvézt nic. Vázla nám kombinace, ztráceli jsme balon, prohrávali osobní souboje a Slovácko nás podruhé potrestalo.

Jak jste viděl první gól z kopačky Marka Havlíka?

Co na to říct… Máte šance, hrajete lépe, ale soupeř vám dá tak nádherný gól, že Havlík vymete šibenici. Ještě mu to tam spadne o tyč. My holt takové štěstí neměli. Myslím si, že kdybychom v úvodu šli do vedení my, tak by to mohlo být jiné. Spíše mě ale mrzí a vadí druhý poločas. Tam to bylo z naší strany málo.

Nezdálo se vám, že vás Slovácko přehrávalo hlavně ve středu hřiště?

Nemyslím si, že bychom ztráceli prostor, spíše hodně přihrávek v kombinaci. Do třicáté, možná čtyřicáté minuty bych si to přitom nemyslel. Samozřejmě ten gól to zlomil na druhou stranu. Věřil jsem, že s tím v poločase něco uděláme, že do toho vletíme podobně jako v Karviné, ale pořád jsme byli nepřesní. Ale je pravda, že Slovácko odehrálo výborný zápas. Zaslouženě vyhrálo.

Ve druhé půli jste ale také měli pár brejků, které při dobré souhře, prostrčení přihrávky, nebo lepší individuální akci třeba Abdullahiho Tanka mohly skončit šancí…

Jo, měli jsme to, a proto jsem naštvaný, že jsme to nedokázali vyřešit. Těch situací jsme měli víc už v první půli, kdy jsme nedohráli spoustu brejků. Několikrát jsme šli tři na dva, tři na jednoho, kdy Filip Kubala to řešil doprava, než aby to dal Tankovi doleva. Už za stavu 2:0 jsme měli další možnost, kdy řešení šlo doleva místo doprava na Jirku Klímu, který by šel sám na bránu. Ve finální fázi špatná řešení. Ve druhém poločase čtyři střelecké pokusy, ale spousta situací, které jsme měli vyřešit lépe. Ze svého pocitu ale musím říct, že druhá půle vyzněla pro Slovácko lépe.

Jak moc chyběl Ewerton?

Určitě chyběl, ale myslím si, že Šíňas (Šín), který nastoupil na levé straně, a chtěli jsme, aby nám chodil doprostřed, tak to zvládl. Také měl jednu gólovou možnost, kdy to řešil přihrávkou, ale možná mohl střílet. Chyběl nám, ale nemyslím, že to dnes bylo jen o Ewertonovi.

Hodně míčů uhrál Cicilia, kolikrát i vestoje…

To je pro mě fakt záhadou. Před zápasem jsme se bavili, že nechceme s ním chodit do prvního souboje, protože je tam silný, ale naopak posbírat odražený balon. To se nedařilo. On se v souboji zapřel a my nebyli schopni se do míče dostat. Nakonec vstřelil druhou branku, kdy byl víceméně neobsazený a nehlídaný. Ještě se na to musím na videu podívat.

Nebylo Slovácko celkově v soubojích agresivnější?

To jsem řekl hned, že souboje vyhrávali. Většinu. My v nich byli buď o krůček později, nebo jsme se nechali přetlačit. Každopádně souhlasím.

Není to poprvé v sezoně, kdy jste mohli jít aspoň dočasně na třetí místo, ale nezvládli jste to. Nemrzí vás to?

Když se podívám na tabulku, tak je to pořád velmi nacpané. Budeme pracovat dál a nachystáme se na dalšího soupeře. Hrajeme doma s Plzní, ale věřím, že by nám to mohlo víc vyhovovat a sedět. Je třeba si rozebrat hlavně druhý poločas, který se mi nelíbil. Naopak z úvodu utkání mám dobrý pocit. Byli jsme nebezpeční, jen jsme nevstřelili branku. A fotbal je o gólech. Když je nedáte, nebudete vyhrávat.