/ROZHOVOR/ Potřetí se postavil proti kouči Sparty Brianu Priskemu, potřetí doma ve Vítkovicích, ale opět neuspěl. Trenér ostravského Baníku Pavel Hapal po předchozích porážkách 2:3 a 0:3 udržel favorita na uzdě, dokonce ho jeho svěřenci po většinu zápasu přehrávali, znovu ale odešel ze hřiště s prázdnou. Tentokrát po výsledku 0:1. Proč? „Nedokážeme se prosadit. Být přesnější v přihrávce, nebo koncovce,“ hledal důvody nezdaru Pavel Hapal.

Jak hodnotíte utkání?

Odehráli jsme výborný zápas. Jsme zklamaní z výsledku, Sparta si tady vypracovala dvě situace, jednu proměnila. Bohužel nejsme efektivní v koncovce, nemůžeme se prosadit, nespadne nám to tam. Jinak mužstvu nemám co vytknout, hrálo velmi dobře, organizovaně a Spartu jsme do ničeho nepouštěli. Hráli jsme nátlakově a to, co jsme chtěli. Bohužel bez gólového úspěchu. Je to škoda, minimálně na bod jsme měli. Možná jsme sahali i po třech bodech, takhle jsme smutní, že odehrajeme před skvělou kulisou výborný zápas, ale nemáme nic.

V prvním poločase jste měli deset rohů, ale nic z toho. Naopak Sparta udeřila z druhého Filipem Panákem. Co se stalo?

Selhali jsme, že ho měl někdo hlídat. Myslím, že Kuchta tam odblokoval Lischku, takže jsme se nedostali do souboje a Panák zakončoval úplně sám.

Ukazuje to, že je důležité zvládat standardky?

O standardkách se bavíme dlouho. Kdybychom měli na hřišti výškovou převahu, to znamená Almásiho s Jirkou Klímou, tak bychom se možná prosadili víc, ale hráli Kubala s Tankem. Děláme na tom. V této sezoně jsme z nich ale dostali teprve druhý gól. Myslím, že ještě v Zápech jsme také inkasovali. Dosud jsme byli bezchybní, teď nás potrestala Sparta. Ze spousty našich jsme se neprosadili, i když jsme některé rozehráli dobře a dostali se do zakončení. Buď nám to ale vyhlavičkovali z brány, nebo střelu zablokovali. U těch přímo kopnutých to bylo horší, tři nám odvrátil Sorensen. Chybí nám víc agresivity.

Cítili jste, že Sparta je po čtvrtku k poražení?

Určitě únava hrála roli, ale já bych chtěl říct, že jsme odehráli fakt dobrý zápas. Spartu jsme téměř k ničemu nepustili, vesměs jsme dominovali. Jestli je to únavou soupeře, to nevím, to musí asi zhodnotit kolega (Priske), ale Sparta má natolik široký kádr, že si s tímhle určitě poradila.

Byl první poločas na podzim vašim nejlepším?

Když to srovnám, tak druhý poločas s Pardubicemi byl něco podobného. Hráli jsme na jednu bránu, ale nedokážeme se tam prosadit. Být přesnější v přihrávce, nebo koncovce. V devadesáté mnutě, když nám tam propadne centr, tak chybí půlkrok. Nebo jiné řešení. Ale určitě to byl velmi dobrý poločas. Snesl měřítko.

Naproti tomu druhý byl moc rozkouskovaný, co myslíte?

Ano, ať už dýmovnicemi, nebo čímkoliv jiným. Hodně přerušení. Sparta po gólu nepřemýšlela, že nás potrestá podruhé, spíše nechtěla inkasovat. Pak se to natahovalo všelijakými fauly a nechci říct zdržováním, ale dostali kartu za zdržování. Bylo to hodně rozkouskované a druhý poločas neměl takové tempo.

Mezi střídačkami došlo ke slovní přestřelce. Jak jste to viděl?

Nepřekročilo to žádný rámec. Většinou tyto zápasy vyhecované jsou, je tam napětí, ale nemám pocit, že by něco bylo za hranou. Obdrželi jsme my i soupeř žlutou kartu, ale emoce tam jsou vždy.