/ROZHOVOR/ Jeho tým se prezentoval výrazně lepším výkonem, než o víkendu, zápas s Plzní byl dlouho na vážkách, kam se nakloní. Nakonec slaví Viktoria, fotbalisté Baníku Ostrava tak opět nezvládli vyrovnanou bitvu s někým z elitní trojky, a trenér Pavel Hapal má tak zase o kus více starostí. „Oproti Budějovicím to od nás bylo diametrálně odlišné, ale měli jsme to dovést alespoň do remízy,“ řekl zkušený kouč. „Hráči jsou zdrcení, ale není jiná cesta, než se znovu oklepat, zvednout, jít do dalšího utkání a předvést minimálně takový výkon,“ dodal Pavel Hapal, jenž se vyjádřil i k tlaku na svou osobu. Bude se jeho pozice řešit?

Jak tedy hodnotíte zápas?

Rozdělil bych ho na dva poločasy. Myslím si, že jsme měli hodně ze hry, měli jsme i gólové příležitosti, ale ty jsme bohužel neproměnili. Tlačili jsme se i do střeleckých pokusů, kterých bylo snad patnáct, ale jen dva na bránu, což je škoda. Byl to ale od nás lepší, no lepší… Diametrálně lepší zápas, než v Budějovicích, byť s velice těžkým soupeřem. Na můj vkus obě mužstva měla hodně nevynucených ztrát, což možná zápas naklonilo do jiné polohy. Nasazení, bojovnost, vše do poslední minuty, která však byla klíčová. Měli jsme to dovést do remízy, z toho jsem zklamaný, z výkonu nikoliv, mužstvo se rvalo, ale prohráli jsme hloupou chybou.

Kde jste viděl problém při inkasované brance?

Myslím, že Karel (Pojezný) přestal hrát, vyžadoval od rozhodčího, aby pískl, že soupeř leží na míči, ale sám měl vyvinout aktivitu. Nechal ho stoupnout, rozehrát, protože následovala přihrávka na Cadua, ten odcentroval a zapadlo to přes probíhajícího hráče za tyč. V této situaci se měl (Pojezný) snažit míč získat, pak by možná hru na zemi rozhodčí odpískal. Nebo faul, ale vrátili bychom se za míč, a nic by se nestalo.

Začátek ale nebyl ideální, když hned po pár desítkách vteřin měl šanci Chorý…

Zápas trvá devadesát minut, možná tam byla velká šance Plzně, ale my vzápětí měli Buchtičem čistou gólovku. Neřekl bych, že by začátek byl špatný, ale v jedné situaci jsme propadli, kdy nám přetažený míč na zadní tyč vrátili zpátky. Ale začátek není první minuta, to je třeba patnáct dvacet minut, kterých bylo slušných. Ještě měl Klímič možnost na hlavě, ale netrefili jsme prostor brány.

Proti zápasu na jihu Čech jste udělal jedinou změnu, když jste místo Eldara Šehiče nasadil Ewertona. Chtěli jste vyjádřit hráčům důvěru, podržet původní sestavu?

Ano. My jsme nechtěli dělat zásadní změny, protože mužstvo v tomto složení vykazovalo dobré výkony, a brali jsme to tak, že v Budějovicích to byl nevydařený zápas. Vzali jsme to na sebe a víc se k tomu asi vyjadřovat nechci. Tenhle výkon byl diametrálně odlišný.

V čem tedy vidíte důvod toho, že nestřílíte góly?

Situace jsme si vytvořili, nebylo jich možná tolik, ale hráli jsme proti Plzni, nikoliv proti někomu slabšímu. Je to velice kvalitní mužstvo, které i s přípravou snad patnáct zápasů neprohrálo. Dneska se jim to zase povedlo. Na evropské scéně podávají výborné výkony, jsou zkušení…

Ofenzivní síla Baníku ale je vyšší, než aby nevstřelil ve dvou prvních zápasech ani gól…

Je pravda, že branku se nám vstřelit nepodařilo, ale nevím, co k tomu mám říct. Ofenzivní sílu máme, v přípravě jsme góly dávali, teď dvakrát mlčíme, ale klíčové dnes bylo, že jsme neměli inkasovat. S bodem bychom byli spokojenější.

Bude těžké hráče pozvednout? Ze hřiště odcházeli hodně zdrcení…

Když prohrajete v 92. minutě, tak jsou zdrcení, ale není jiná cesta, než se znovu oklepat, zvednout, jít do dalšího utkání a předvést minimálně takový výkon. Samozřejmě s tím, že se budete chtít prosadit, vstřelit nějakou branku a vyhrát. Ano, máme za sebou některé těžké soupeře, ale nehráli jsme s nimi zle. Ani v tomto zápase. Pořád nám chybí přelomit výsledek na svou stranu. Já věřím, že budeme na tom pracovat dál a zlomíme to v následujících utkáních. Mužstvo sílu i kvalitu má, brzo se k nám připojí Tanko, takže to bude další hráč schopný nám pomoci.

Necítíte na svou osobu po další porážce tlak?

(pousměje se) Já nevím, to není otázka pro mě. Nezlobte se.

Neuvažujete o přechodu na stoperskou trojku?

Vy nám to pořád podsouváte, ale já jsem se současným rozestavením v pohodě.

V průběhu zápasu jste nasadil obě posily Matúše Rusnáka s Quadri Adediranem. Jak se vám jeví?

Rusnák je dynamický, rychlý, možná by potřeboval víc klidu, což mohlo být i z nervozity z prvního utkání v domácím prostředí. Tu jednu situaci měl možná řešit pravou nohou z jedné, protože má výbornou střelu. Dal si to do levé a zkazil to. Je výborně rychlostně vybavený, takže na něm budeme dál pracovat. A Adediran teď do toho vlezl trochu hůř, než v Budějovicích, tam byl aktivnější. Měl víc míčů, dostal se i do zakončení. Dnes měl také jeden pokus, který mu nevyšel, ale věřím, že je to hráč, který nám v budoucnu pomůže.

Zápas nedohrál Ewerton, ve druhé půli už nebyl tak výrazný. Nechybí mu kondice?

Samozřejmě. Odehrál v přípravě jeden zápas, proto jsme ho dali dolů. Ale dalšími zápasy i tréninky se do toho dostane a vydrží devadesát minut.