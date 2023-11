Na Baník se po čase pískalo. S blokem i koncovkou máme problém, ví kouč Hapal

/ROZHOVOR/ Hra do plných, to není silná stránka fotbalistů Baníku Ostrava. Po prohře s Jabloncem (0:1) to ukázalo i středeční osmifinále MOL Cupu, v němž padli stejným výsledkem i s podceňovaným Zlínem. Trenér Pavel Hapal si byl vědom, že to nebylo ideální. Šancí málo, a když už, koncovka žalostná. „Je to tak, bídná,“ přiznal Hapal.

Baník Ostrava - FC Zlín (1. listopadu 2023). | Video: David Hekele