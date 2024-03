/ROZHOVOR/ S vítězstvím 1:0 spokojenost, starost mu ale dělá produktivita a nyní ztráta Abdullahiho Tanka a Quadri Adedirana kvůli žlutým kartám, což je v kombinaci s marodícím duem zbylých dvou útočníků (Klíma, Kubala) nemalá komplikace. Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal měl tak po triumfu ve Zlíně nad čím přemýšlet. „Nějak to ale uděláme,“ řekl mimo jiné.

Fanoušci Baníku Ostrava ve Zlíně (3. března 2024) | Video: David Hekele

Jak zápas hodnotíte?

Samozřejmě jsem spokojený, že jsme vyhráli, nicméně jsem zklamaný ze dvou věcí. Jednak, že jsme nerozhodli daleko dříve, měli jsme na to dost situací. Nakonec jsme se o výsledek strachovali do poslední minuty. To zapříčinilo i střídání soupeře který hrál vabank na vysoké hráče, snažili se hru zjednodušit, dostat míč do vápna, takže musím kluky pochválit, že i když jsme už výškou tolik neoplývali, tak to uskákali a Zlín do žádné šance nepustili.

Venku za tři body! Baník gólem Jurošky loupil ve Zlíně, Hapal přišel o útočníky

A druhá věc?

To jsou čtyři žluté karty pro naše útočníky. Tím, že máme zdravotní problémy s Jirkou Klímou a Filipem Kubalou, tak to pro nás bude teď doma velice složité. Ale zápas jsme odmakali, odjezdili, vyhráli, jen to mělo být větším rozdílem. Tři body se počítají.

Detailněji k těm šancím. Abdullahi Tanko mohl dát čtyři góly. Jste na něj naštvaný, že nedal ani jeden?

Určitě měl něco proměnit. On se v těch situacích objevuje často, musím se na řešení podívat, ale druhou kličku měl asi volit delší. Pak by se na balon Dostál nedostal. A u té první šel do zakončení, trefil ho do nohy. Situací má však tolik, že kdyby proměňoval, byl by nejlepším střelcem ligy.

Proto jste ho střídal?

Ne, ne. Na můj vkus mu odcházely i kvůli těžkému terénu síly a my chtěli nahoře udržet míč. Proto tam šel silovější Adediran.

VIDEO: Fanoušci Baníku ve Zlíně, kouč Hapal sáhl ke změnám. Nastoupí Ewerton?

Radost fotbalistů Baníku Ostrava po gólu Jana Jurošky (uprostřed) ve Zlíně.Zdroj: FC Baník Ostrava

V tréninku nájezdy proměňuje?

Svou rychlostí je specifický, a do šancí se dostává nejen v zápasech, ale i v tréninku, kde góly dává. Často se mu daří proměnit a řeší to i velice fotbalově, ale dneska to nevyšlo. Naštvaný na něj nejsem, protože jsme vyhráli. Kdybychom prohráli, tak možná bych zklamaný byl.

Vycházeli jste pro tento zápas i z pohárového duelu Zlína s Libercem?

Viděli jsme ho, a věděli jsme, co se bude odehrávat, pokud budeme ztrácet jednoduché balony v základní kombinaci. Že nám budou chodit do brejků, to se potvrdilo. Byly tam dvě tři situace, které jsme hasili na poslední chvíli. Nicméně se potvrdilo i nasazení vysokých hráčů při nepříznivém výsledku. Proto to bylo hektické do poslední minuty.

Teď máte před sebou „úkol“ jako po Boleslavi, abyste na úspěch venku navázali doma, že? Nehraje se vám mimo Ostravu lépe?

Ne, ne. Výpadek to byl výsledkový, doma hrajeme dobře, a i fanoušci to dokážou ocenit. Samozřejmě chtějí výsledek, vyhrát. Nevím, jestli je lepší hrát špatný zápas, a vyhrát 1:0, nebo dobrý, a remizovat 1:1. Každopádně je to o výsledku, jsme zklamaní, že se nám doma nedaří potvrdit body zvenku, ale třeba to teď vyjde.

Baník před Zlínem: (ne)oblíbená Letná, další pokus o „double“. Co návrat marodů?

Možná ale budete bez útočníků. Asi jste si neuměl představit, že ze čtyř nebudete mít pro zápas žádného, že?

Z někoho ho uděláme. Co mám na říct? Bohužel to tak dopadlo. Ještě jsem Adediranovi říkal, že nesmí dostat žlutou kartu, byť z mého pohledu byla přísnější. Tanko tam byl ve skluzu, ještě jsem to neviděl, i když předtím fauloval jiný hráč (Ewerton). Rozhodčí se rozhodl pro Tanka. Musíme něco nachystat a někoho tam dáme.

Napadá vás koho?

Nějakou myšlenku mám.

Z Jana Jurošky, který ve Zlíně rozhodl…

(směje se) Jury určitě ne.

Lukeš: Letáček v Baníku vyrovnává Laštůvku, Blažka lituji. Do pyra už nemluvím

Mohou se Klíma, nebo Kubala uzdravit?

Věříme, že by mohli. Už začali trénovat. Ale rozhodovat bude zdravotní stav, abychom nešli do zbytečného rizika. Abychom ho tam nestrčili, a on nám pak vypadl na měsíc. Ale může se stát, že naskočí.

Po dlouhé době jste udrželi čisté konto, soupeř ani nevystřelil přímo na bránu. Je to něco, z čeho se dá vycházet dál?

Každopádně. Je pravda, že závěr byl velice hektický, ale nepustili jsme soupeře k žádné střele. Každá nula je dobrá pro celé mužstvo, neudělali jsme závažnější chybu v defenzivě, za což jsem rád, takže určitě z toho lze vycházet. Zklamaný jsem z naší ofenzivy, protože šanci si vytváříme. A nejen Tanko. Šíňas (Šín) měl stoprocentní šanci, i Ewe řešil tutovku převzetím, nikoli zakončením z jedné. Ale třeba jsme si góly nechali na další zápas.