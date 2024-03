/FOTOGALERIE/ Fotbalistům ostravského Baníku to venku jde! Svěřenci kouče Pavla Hapala vezou z nedělního duelu 25. kola FORTUNA:LIGY v Pardubicích tři body, když gólem v 69. minutě rozhodl o vítězství Slezanů po rohovém kopu stoper Filip Blažek. Domácí, kteří v první půli zahodili několik šancí, dohrávali po vyloučení Chlumeckého a Ortíze v devíti, na tribunu musel pro své chování i trenér Radoslav Kováč.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Hosté nastoupili do utkání se záměrem dominovat na míči a z tlaku si vytvářet šance. To první se v úvodu dařilo, s možnostmi ke gólu to však bylo horší. Zůstalo jen u náznaků. A tak se slova ujaly Pardubice. Nejprve při úniku minul bránu Brdička, pak pálil těsně vedle Patrák, aby stejný hráč o chvíli později trefil hlavou břevno. Dorážku Brdičky poté zlikvidoval Letáček.

Baník se připomněl až před pauzou. Buchtova šajtle z hranice šestnáctky šla kousek vedle, stejně jako vzápětí střela Ewertona. Po přestávce byli Slezané aktivní, ale útočil do zformované obrany Pardubic. Prolomit ji dokázala spolupráce Kpoza se Šínem, ale mladý odchovanec Polanky hlavou sám před Kinským mířil mimo.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v černém) v utkání 25. kola FORTUNA:LIGY v Pardubicích.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Podobně dopadl se svou levačkou i Tanko, Šín později poprvé pořádně prověřil pardubického gólmana, Blažek v nadějné pozici netrefil hlavou míč. V 69. minutě měl však ruce nad hlavou, když rohový kop Ewertona prodloužil Lischka a slovenský stoper na zadní tyči dorazil do sítě. Mezi domácími fanoušky rezonoval možný ofsajd Tanka při akci vedoucí k rohu, ale sudí gól uznal.

Aby toho pro domácí nebylo málo, vzápětí fauloval Jurošku Chlumecký a po druhé žluté kartě šel do sprch, což se nelíbilo trenéru Radoslavu Kováčovi, který obdržel červený kartónek rovnou. A pár minut poté byl vyloučen za došlápnutí Buchty i Ortíz. Hostům se však zatajil dech po přímém kopu Hlavátého, který z dobré pozice poslal nad bránu Solil. Nic se nestalo ani ve zbytku duelu.

FK Pardubice – Baník Ostrava 0:1 (0:0)

Branka: 69. Blažek. Rozhodčí: Szikszay – Volf, Matoušek. ŽK: Ortíz, Chlumecký – Boula, Buchta, Letáček, Rusnák. ČK: 72. Chlumecký, 73. Kováč, 78. Ortíz (všichni Pardubice). Diváci: 4107.

Pardubice: Kinský – Icha, Kukučka, Ortíz, Chlumecký – Hlavatý, Solil (89. Donát), Kissiedou (71. Míšek), Patrák (80. Mareš) – Brdička (71. Sychra), Krobot (80. Černý). Trenér: Kováč.

Baník Ostrava: Letáček – J. Juroška, Blažek, Lischka, Kpozo – Boula (90+3. Grygar) – Buchta (83. Rusnák), Rigo, Šín (89. Klíma), Ewerton – Tanko (83. Adediran). Trenér: Hapal.