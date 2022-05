Krása na hřišti i v hledišti, ovace vestoje. Důstojné loučení Baníku, najděte se

Slezané se však do utkání dokázali vrátit. A to i díky Šimonu Faltovi, na němž minela nebyla znát. „Chyba může přijít, horší by ale pro mě bylo, kdyby se schoval a nechtěl hrát. On byl příkladem, že to vzal na sebe, udělal další chybu, ale znovu hrál a snažil se. Za to díky,“ byl rád Galásek.

K nasazení technický záložník došlo i přesto, že delší dobu nehrál. „Měl jsem ale škrábání v břiše, že by se tam právě proti Slavii hodil. I pro něj osobně by to mohla být motivace, protože tu hostuje z Plzně. A zvládl to,“ řekl Tomáš Galásek.

Baník nakonec vyrovnal a vytvořil si tlak i šance. „Hlavní otázka byla, jestli budeme hrát nízko. Říkal jsem si, že tím diváky moc nestrhneme. Když začnou pískat, nebude to dobré. Tak jsme byli výš, napadali, atakovali a to byl recept k úspěchu,“ věděl kouč.

„Je to o součinnosti Laca (Almásiho), Klimiče, spolehlivé práce křídel, nebo obrany. I s Laštym vzadu měli kluci odvahu, chtěli hrát fotbal a to byl klíč i náš cíl. Myslím, že v nasazení i přístupu všech jednotlivců to byl pokrok,“ dodal Tomáš Galásek.

Červenou kartu Davida Lischky po faulu na Yiru Sora moc hodnotit nechtěl. „Nakonec VAR ukázal, že to bylo před šestnáctkou, ale byl posledním hráčem, takže asi zaslouženě šel ven,“ uznal.

„Nebylo to jednoduché, protože nám třeba Takács vypadl, ale s kolegy jsme se rozhodli pro trojici vzadu, Chlumec minule Lišáka dobře nahradil, takže nebylo pochyb, že to zvládne. Střídající hráči pomohli,“ měl jasno Galásek.

Nerozhodného výsledku si cenil. „Vidíme, že může mít hodnotu. Ale jen díky pracovitosti a odhodlání, jaké tým na hřišti nechal,“ zakončil Tomáš Galásek.