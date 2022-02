Trn z paty Baníku vytrhla pozorná defenziva, skvělý brankář Laštůvka a nádherný gól Jakuba Pokorného. „Já to ještě neviděl, ale asi to bylo řešení, které se přímo nabízelo,“ pronesl a zároveň vyloučil, že by pětadvacetiletý zadák měl odejít na hostování.

Naopak dalšímu posílení kádru by se Smetana nebránil.

OBRAZEM: Zákaz? Fanoušci Baníku na tribunách i s pyrem. Jiný sport, ocenil kouč

Můžete zhodnotit zápas proti Olomouci?

Předpokládali jsme těžké a náročné utkání, zvlášť po minulé sobotě, a když jsme vycházeli i z podzimního utkání na Sigmě. Zejména když hrála předchozí zápasy trochu jinak. Dneska to mělo náboj, bylo to takticky svázané, soubojové, to se v prvním poločase vyplnilo. Škoda, že ve druhém jsme měli docela velký výpadek, který jsme přežili díky Laštymu. To je třeba si říct a uvědomit. Vliv tam možná hrálo přesunutí Faltiče do středu, kde jsme byli od hráčů daleko a Sigma si vytvořila dost šancí. Tento zápas jsme ale potřebovali zvládnout, potřebovali jsme vyhrát, potřebovali jsme být úspěšní za každou cenu. A dát sestavu zase dohromady. To se podařilo, navíc s nulou.

V úvodu se u Jana Laštůvky možná projevila menší herní praxe, jelikož měl problémy s rozehrávkou. Jak jste to viděl, stejně jako jeho zákroky ve druhé půli?

Od toho je bráně. Laštymu jsme to říkali několikrát, když nás podržel. A on to ví. Chválit ho je zbytečné. V prvním poločase jsme ho zaměstnávali v situacích, kdy rozehrávka měla směřovat do jiných prostorů a přes jiné hráče. Zbytečně jsme ho dostávali pod tlak. Roli hrál i terén, který je sice skvěle připravený, ale lehce hrbolatý a skáče to na něm. Navíc ho dobře napadali.

Hrdina Baníku Pokorný o nůžkách: I blbosti rozhodují. Už to tak možná netrefím

To vám dělalo problémy…

Ano, a byl v situacích, v nichž není nejsilnější. Ještě v průběhu první půle jsme to ale změnili, byl prostor se přes beky dostat nahoru. Škoda, že Gigli (Ndefe) toho nevyužíval víc, protože jsme po stranách mohli chodit. Když jsme byli odolní v osobních soubojích, tak všechny naše možnosti byly po těchto situacích. Byli jsme kompaktní, vybojovali míč a šli do otevřených prostor za krajními obránci. Ve středu pak Sigma hrála jako my. Chtěli být důslední, dobře bránit s Greššákem a Breitem, tam to byla válka. Když to ale shrnu, od toho tam Lašty je.

Spokojen asi musíte být s hrou obrany i stopera Pokorného, že?

Výkon a návrat do sestavy korunoval, což je jen dobře. Na podzim se nám obranná čtyřka nějak díky výkonům a výsledkům sestavila, nesahali jsme do toho. Teď byl čas na Kubovi, aby se do toho dostal, nastoupil a bylo na něm, jak to zvládne. Jsem rád, že se to povedlo. Ani pro Lišáka to nebylo jednoduché, protože ten výpadek byl znát, i když byl v tréninkovém procesu. Ale i on to zvládl, zápasu i týmu pomohl. Vedl nás v rozehrávce, působil klidným dojmem, věřil si a spoustu situací vyřešil dobře.

S fanoušky se Baník vzchopil! Přežil šance Sigmy, rozhodla paráda Pokorného

Co jako bývalý útočník říkáte Pokorného zakončení?

Já jsem to ještě neviděl, ale asi to bylo řešení, které se přímo nabízelo. Neříkám, že na tréninku zkouší rovnou tohle, ale je to hráč, který se snaží o různé věci. Je silný hlavou, ale rozhodl nůžkami. O to je to krásnější.

Zamotal vám hlavu při volbě sestavě na Bohemians?

Tak zamotal… Řeknu to tak, jak to je. Jako jsme na podzim hledali tu obrannou čtyřku, tak dnes ten prostor byl na něm. Jestli si výkonem řekne o místo. My bychom jako trenéři byli jen rádi, když nastoupí hráč a výkonem si řekl o sestavu a zůstane v ní co nejdéle.

A řekl?

Výkonem i vítězstvím si řekl o to, že by v sestavě měl být. Takhle to beru.



A zůstane?

Ano. Kam by chodil?

Mistr 2004 Neuwirth o Baníku: Teplice se opakovat nebudou. Pomohou fanoušci

Hostování nepřipadá v úvahu?

Ne.

Přestupní termín končí v úterý. Lze čekat nějaké změny dovnitř kádru, či ven?

Čekat se dá vždycky všechno. Záleží, co se v těch třech dnech stane. To nedokážeme všichni předpovědět a odhadnout, takže se necháme překvapit a uvidíme.

A vy byste chtěl nějakou posilu?

Který trenér by nebral posilu?

Vraťme se k zápasu. Nehrklo ve vás při zákroku Jiřího Bouly na Kryštofa Daňka v prvním poločase?

Jo, ale stejný souboj, nebo spíš zákrok zezadu, byl na Gigliho v prvních třech čtyřech minutách. Já to samozřejmě neviděl a nechci to hodnotit, to jsem říkal už na podzim. Ale přišlo mi to podobné. Proto byla škoda reakce na Boulise s tím Faltičem, ale my tam potřebovali udělat ofenzivní změnu, abychom zápas rozhodli a vyhráli. Tam se střídání nabízelo, aby se udělalo i kvůli žluté kartě, co nejdřív.

Sestava Baníku? Za Svozila Pokorný, Lischka s Laštůvkou připraveni

Stáhl jste i Nemanju Kuzmanoviče. Právě po jeho odchodu ale Olomouc získala převahu a měla ty šance…

Jo, ale máme na lavici Klímu. A teď co? Mám řešení. Sundat nejlepšího střelce ligy a dát tam ke Kuzmovi Klímiče, nebo dát druhého nejlepšího střelce k nejlepšímu. A hrajeme doma. Potřebujeme vyhrát. Řešení bylo i na úkor Kuzmy, ale je to týmový hráč a tohle se hodilo. Ale chyběl nám tam, samozřejmě. Při bránění, nebo nabírání Greššáka i Breiteho, ale tam to pramenilo i z Faltiče, který šel do středu. Bylo tam pár situací, s nimiž se sžíval, a dal soupeři prostor. Tam nás přehráli. Šli jsme do rizika, asi jste si všimli, že to občas uděláme, ale dneska se vyplatilo.

Od Almásiho ale asi čekáte víc, než co předvedl, viďte?

Čekám! I kdyby zahrál fantasticky, uhrál všechny souboje, tak čekám víc. Nebojte se, že na něj nejsme nároční, že po něm nechceme víc. To chceme po všech. Chceme být lepší. Minule dal dva góly, ale mohl uhrát víc soubojů, napadat, týmu pomoci, ale jeho silné stránky jsou ve vápně, což se snažíme využít.

Lukeš: Pátý Baník? Spokojenosti nevěřím. Proč nehraje Buchta? Nerozumím

Nelze se nezeptat, jaké to bylo po čase s větším množstvím diváků na tribunách?

Jiný sport. To jsem řekl už jak jsem vylezl z šaten, po rozcvičce přibyli další lidé. Možná jsem ani po minulé sobotě nečekal, že jich přijde tolik. Byl to úplně jiný sport, ale klukům i nám všem to pomohlo, aby to byl lepší zápas. Příští utkání doma už může být plná kapacita, takže budeme rádi, když venku výsledkově navážeme a pak tu bude ještě víc lidí.

Na závěr. Jaký byl v týdnu první kurz nejvyšší trenérské licence?

Seznamovací, poučný, bylo toho hodně. Myslím si, že se tam sešla dobrá skupina lektorů, mentorů i nás trenérů. Bude to velmi obohacující. Jsem rád, že po drobné úpravě termínů, kdy se budeme scházet, tak toho nebude tolik. Chybět budu minimálně, což je také pro mě důležité. Co si budeme nalhávat. V některých měsících kurz ani nebude. Díky tomu doba, kdy u týmu nebudu, bude minimální, i když možná i prospěšná, že si ode mě na chvíli odpočinou. A třeba se pak na mně budou těšit. (usmívá se)