O to víc ho mrzel vyrovnávací gól ze závěru. „Těch pět minut do konce jsme to měli i pod tím tlakem a na tom terénu uhrát. Jednotlivé situace řešit jinak,“ řekl Ondřej Smetana po remíze 2:2.

Asi se vám zápas nehodnotí dobře, že?

Nehodnotí. Nepředvedli jsme dobrý výkon. Úvod možná nebyl špatný, ale hráli jsme až moc kombinačně. Vzhledem k tomu, jak pak Zlín začal napadat, jsme se zbytečně dostávali sami pod tlak. Místo toho, abychom to zjednodušili přes kraje, kde jsme obránce měli výš postavené. Pak tam šli domácí i sami na gólmana, to jsme přežili. Myslím, že když jsme měli útok přímočařejší, dostali jsme se na jejich defenzivní čtyřku, hlavně v prvním poločase, vytvořili jsme na ně tlak, byli jsme nebezpeční. Dostali jsme se do nebezpečných situací. Za mně toho ale bylo málo.

Proč?

Nevyužili jsme ani moc Kuzmu (Kuzmanoviče) a meziprostory mezi Condem a stopery. Tenhle záměr se nám vůbec nedařil, tak jsme to o poločase změnili s tím, že vytvoříme ještě větší tlak. I vzhledem k hřišti, které se zhoršovalo, tak že vysuneme dva útočníky, podržíme lépe míč a budeme nebezpeční. To se také nedařilo, rychle se nám to vracelo.

V úvodu druhého poločasu ale přišel váš vedoucí gól…

Ale pak jsme se dostávali pod tlak, často i sami sebe, chyběl nám pohyb. Domácí byli hodně aktivní, důrazní, ve spoustě soubojů nás přetlačili. Výkon nebyl ideální, to si nemusíme nalhávat, přesto jsme těch pět minut do konce měli i pod tím tlakem a na tom terénu uhrát. Jednotlivé situace řešit jinak.

Jak?

Spíše zpomalit hru. A hlavně standardku, která předcházela rohu Zlína, z něhož padl pak gól. Měli jsme to rozehrát jinak, nespěchat, zbytečně jsme odevzdali míč soupeři. Za minutu inkasujeme na 2:2. Nevím, možná nás ta středa stála spoustu sil, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Měli jsme se víc přizpůsobit stylu domácích, být tvrdší, odolnější… To se nám nedařilo, takže odjíždíme s bodem.

Při gólu na 2:2 zůstal střílející Václav Procházka v pokutovém území volný, co na to říkáte?

Já to ještě neviděl. Oni tam každopádně chodili v šesti, sedmi, osmi lidech. To pokrýt osobně ani nejde. Ale tu situaci jsem viděl jen ze hřiště, takže jsem se na to nedíval. Těžko k tomu můžu něco říct. Měli jsme být kompaktnější, důslednější a dohrát to. Zároveň ale tento roh vůbec neměl být. Měli jsme to uhrát na úplně jiné straně hřiště.

Ani stopeři neoplývali jistotou. Neebylo v zadních řadách až mnoho děr, díky nimž se Zlín dostával do šancí?

Stopeři to hodně schytávali tím, že jsme nebyli kompaktní už nahoře. Tkáč s Hrubým dostávali ve středu po celý zápas, a zejména v prvním poločase, hodně prostoru, a poté se to valí i na stopery. Cílem bylo vytvořit tlak na Poznara, nechci říct, že jsme ho uskákali, i on se dostal do šancí. Prostě to bylo hodně o týmu, kdy hráči už před stopery propadali, nebyli tak odolní v osobních soubojích a domácí nás často přetlačili. Pak se to na střed obrany valilo.

Po celý zápas vás držel brankář Viktor Budinský, který předvedl několik dobrých zákroků, nemyslíte?

Za tu spoustu šancí ho musím pochválit, ale nepřesných či krátkých výkopů tam měl také hodně a na tom musíme rovněž zapracovat. V důležitých momentech podržel tým, zachytal velmi dobře, a i díky němu odjíždíme s bodem. Dneska musíme být k sobě ale kritičtí všichni.

Dvakrát vám pomohl VAR. Jednou před poločasem při gólu Vraštila, který doporučil neuznat, po pauze pak video přispělo k odpískání penalty. Tu jste ostatně reklamoval i vy a zdálo se, že jste si jistý. Jak jste to viděl?

Já tyto situace nerad hodnotím. Samozřejmě u penalty nemůžu alibisticky uhýbat, tam jsem řval, protože jsem viděl jasný loket ve tváři Klímy. Tam jsem logicky zařval. Chcete vyhrát, jsou v tom emoce, vidím to, takže za mně jasný úder loktem do hlavy. Další situace ale nevím, jak bych měl hodnotit. Neuznaný gól domácích jsem na videu ještě neviděl, takže jestli je tu VAR, který rozhodl, jak rozhodl… Nechci se z té otázky vymlouvat, ale nevím, jak bych měl hodnotit VAR, u kterého sedí odborníci a ti rozhodli takhle. Nedělal jsem to ani po našem domácím utkání se Spartou, či Plzní. Je to realita a nic s tím neudělám.