Trenér Baníku Smetana před pohárem: Sparta není téma. Karviná změnila situaci

/FOTOGALERIE/ Žádná Sparta, fotbalisté Baníku Ostrava si neustále vsugerovávají, že než přijde na řadu nedělní ligový šlágr, mají před sebou středeční pohárovou výzvu (16.30 hodin) a Hradec Králové. „Já to v hlavě nemám, a i hráčům jsme to zdůrazňovali, že abychom byli schopni zvládnout neděli, musíme zvládnout pohár. Samozřejmě analýzu připravujeme, ale Sparta teď není téma. Je to daleko,“ říká Deníku trenér Baníku Ondřej Smetana.

Trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Realizační tým i hráči se museli vyrovnat při odložení zápasu v Karviné s tím, že jim chybí trochu herní praxe. „Víkend jsme vyplnili tréninkem, nic jiného nám nezbývalo. Připravovali jsme se na Hradec, se kterým určitě nečekám lehký zápas," míní Smetana s tím, že pohárová střetnutí jsou specifická. „Hradec je sice nováček, ale výkony a hlavně výsledky dokazuje, že kvalitu má. A body nezískává náhodně. Organizací, způsobem hry, pracovitostí celého týmu a kvalitou vepředu jsou nebezpeční, musíme si dát pozor," uvědomuje si kouč. „Zápas by to měl být o nás, porazit je našimi zbraněmi a silou. Záleží, jak k tomu sami přistoupíme," dodává Ondřej Smetana. Je pravděpodobné, že sestavu nečeká taková rotace, jako v pohárových duelech v Hlučíně a na Vltavínu. „Nechci úplně prozrazovat, ale tím, že jsme nehráli zápas v Karviné, tak to trochu změnilo situaci, nominaci i způsob hry. Potřebujeme mít v hlavě, že hrajeme v neděli, takže podle toho k tomu tak přistoupíme a tomu bude sestava odpovídat," prozrazuje Smetana. O Spartě se teď v šatně nemluví. „Nechci říct, že jsme si to zakázali, ale je to daleko. Teď je před námi jiný zápas, chceme být úspěšní, protože pohár je také cesta, a na to musíme být plně koncentrovaní," uzavírá Ondřej Smetana.